El candidato del PRI lo elige el PRI: Fayad

Omar Fayad Meneses, gobernador de Hidalgo, señaló que la solución al conflicto en la designación del candidato del PRI al gobierno del estado es que la dirigencia nacional priista respete el método de convención de delegados.

El candidato del PRI lo elige el PRI, no el PAN, esa es la solución, así de sencillo y está en sus manos. Él (Alejandro Moreno) sabe que debe de respetar la decisión del priismo hidalguense”, señaló el mandatario durante entrevista en W Radio con Carlos Loret de Mola.

Consideró que el PAN postulará, dentro de alianza con PRI y PRD, a Carolina Viggiano como candidata al gobierno del estado. Ante ello, espera que la dirigencia estatal panista no se preste de patiño en una alianza de pinzas.

No entienden que ya se les cayó la alianza, rompen con los locales y creen que desde México se pueden dictar instrucciones”, declaró.

Apuntó que Carolina Viggiano es uno más de los activos que deben ponerse en condiciones de igualdad de circunstancias para competir con todos los locales y no los que vengan del CEN del PRI.

Fayad Meneses opinó que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, intenta operar para que los priistas de Hidalgo apoyen a Morena en la elección de gobernador del estado.

A mí me parece que está pensando hacer eso. Yo es eso lo que creo, porque él sabía perfectamente que si no va en unidad no va a ganar, porque se está entregando”, declaró el mandatario.