El cierre es insostenible: piden restauranteros de Actopan reabrir negocios

Marco Antonio Camargo, propietario del negocio Las gorditas la Güera, expresó que piden a las autoridades municipales de Actopan que les permitan laborar y abrir como han autorizado a establecimientos en la Ciudad de México, con acato a las medidas sanitarias. Argumenta que comerciantes no soportan otro cierre pues deben pagar sueldos, servicios y cumplir con obligaciones patronales.

En entrevista con AM Hidalgo, el también dueño de Casa la Martina y El Milagro, mencionó que no desean incurrir en desobediencia y que han respetado todas las reglas. No obstante, pidieron una reunión con la presidenta municipal Tatiana Tonanzin Ángeles Moreno y con autoridades sanitarias estatales, pero hasta el momento no han tenido respuesta, comentó.

Detalló que este lunes se cumplen 15 días de una primera reunión en la que entregaron una propuesta para laborar y acordaron otro encuentro hace ocho días, pero no se concretó. Ante la falta de respuesta, algunos restauranteros abrieron con estrictas medidas de prevención.

El restaurantero expresó que entre dueños de comercios compraron tres aparatos desinfectantes, cuyo costo fue de 150 mil pesos y hasta el momento lo han aplicado a 250 negocios. Asimismo, han comprado insumos para mantener constante limpieza, por lo que invitan a las autoridades a verificarlo y les permitan abrir.

Mencionó que en el caso de Las gorditas la Güera cuentan con sucursales en Pachuca y Actopan, dan trabajo a 65 personas, a quienes, aseguró, no les han dejado de pagar, además, han cumplido con los impuestos aun cuando se va a cumplir un año de cierres y bajas ventas, pues aunque hay servicio para llevar, las ganancias no son las mismas, explicó.

"No estamos pudiendo apoyos, solo que nos permitan abrir. En los restaurantes no hay contagios", agregó. El restaurantero dijo que no hay diálogo, pues no ha habido respuesta de las autoridades.

El compromiso que tenemos es que aplicaremos las mismas medidas que en la Ciudad de México (CDMX), en Actopan tenemos terrazas, dijo.

Entre las medidas que aplican en la capital del país se encuentran aforo de 25 por ciento en interior y 35 por ciento en exterior, con máximo seis personas por mesa.

Además, cierre a las 22:00 horas, uso de código QR para rastreo, aplicación del protocolo mesa segura, muestreo de cinco por ciento de empleados a la semana en establecimientos de más de 50 trabajadores y acompañar a las autoridades en operativos de supervisión.