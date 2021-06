El es 'Solovino', el perrito que se dedica a cuidar tortugas en Tamaulipas

Tamaulipas.- La historia de 'Solovino', un perrito adorable que cuida a las tortugas recién nacidas en playa Miramar, en Madero, se ha dado a conocer en redes sociales. El can ha vivido gran parte de su vida en esta playa emblemática que cada año es visitada por varios turistas.

Su dueña frecuentaba la playa para ir a correr y ahí fue en donde se conocieron, desde un principio el perrito se mostró amigable. Desde entonces, cada que se lo encontraba convivía con él hasta que le tomó tanto cariño que decidió llevarlo acasa.

Otro día me percaté de que lo extrañaba y me preocupaba si no llegaba a recibirme; otro día yo ya lo abrazaba y le expresaba mi cariño. Así acepté que fue él quien me adoptó y me brindó su cariño, compañía y protección, ha sido un año inimaginable de mucho aprendizaje”, dijo la dueña.