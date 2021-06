El priismo en Hidalgo, el más votado a nivel nacional: Julio Valera

Una vez contabilizadas la totalidad de las actas del PREP 2021 en las entidades federativas que renovarán sus respectivos Congresos locales, los resultados muestran que el priismo en Hidalgo es el más votado a nivel nacional, pues se posiciona como el estado con mayor porcentaje de votantes el 6 de junio.

Desde el Comité Directivo Estatal, el presidente del PRI en Hidalgo, afirmó que “esos que no pueden, no saben y no quieren gobernar, pensaban que no nos ibamos a levantar, pero aquí estamos más fuertes que nunca; ya les demostramos en el 2020 que somos un partido confiable y ganador; este año les confirmamos que no vamos a ceder un solo paso y les aseguro que para el año siguiente, nuestro estado es y seguirá siendo el bastión priista del país”.