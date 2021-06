Elvia Sierra ganó por el PVEM, se integrará al PT, pero es del grupo universidad

La ahora diputada local electa, Elvia Sierra ganó la contienda por el distrito XIII con cabecera en Pachuca Poniente bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pero se integrará a la fracción del Partido del Trabajo (PT).

Así lo reveló el comisionado del partido de la estrella en Hidalgo, Javier Vázquez Calixto, quien agregó que su próxima bancada en el Congreso del Estado podría estar integrada por cinco elementos, en caso de proceder una impugnación.

Tras las elecciones del 6 de junio, el PT contará con cuatro diputaciones, tres de ellas ganadas en las urnas con los candidatos que participaron en la alianza Juntos Haremos Historia, más Elvia Sierra, que estaba siglada con el PVEM.

Para obtener el quinto escaño, del que hace mención el dirigente del PT en Hidalgo, requiere ganar el proceso de impugnación interpuesto contra la ganadora de la alianza Va por Hidalgo en el distrito Pachuca XII, Citlali Jaramillo.

Vázquez Calixto explicó a AM Hidalgo que derivado del acuerdo entre los partidos que integraron Juntos Haremos Historia, en los distritos Pachuca XII, Pachuca XIII y Villas del Álamo XVII, las candidaturas se eligieron mediante encuestas.

Precisó que en dichos distritos su partido, así como Movimiento Regeneración Nacional (Morena), PVEM y Nueva Alianza presentaron una propuesta cada uno y las tres ganadoras fueron del PT, solo que Elvia Sierra fue siglada por el verde.

Elvia Yanet Sierra Vite es identificada con el grupo universidad, que ha ocupado candidaturas a puestos de elección popular en diferentes partidos políticos, como PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena y ahora con el PT.

Es egresada de la licenciatura en gastronomía por el Instituto Culinario de México y entre otros cargos dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ha sido subdirectora de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Vázquez Calixto mencionó que serán cuatro quienes conformen la fracción del PT en el Congreso local. Sin embargo, esperan que la impugnación interpuesta contra el resultado del distrito Pachuca XII, donde ganó Citlali Jaramillo, sea resuelta a favor de la candidata petista, la también universitaria, María de la Luz Rubio.

Además, María de la Luz Rubio es la excandidata mujer más votada del PT, eso podría convertirla en legisladora plurinominal. No obstante, dijo, eso lo definirá el Instituto Estatal Electoral (IEEH) que especificará las reglas de asignación.

Respecto al bajo porcentaje de votos obtenido el pasado 6 de junio y la posibilidad de perder el registro como partido en el estado, el comisionado negó que vaya a ocurrir, solo que perderían el financiamiento público.

“La Ley Electoral establece que los partidos políticos que no hayan obtenido tres por ciento de la votación pierden el registro local, pero nosotros al ser un partido político de carácter nacional, no se pierde el registro local, lo único que perdemos es el financiamiento público, pero no el registro”, explicó.