Emiten convocatoria para elegir a cuatro consejeros del INE en Hidalgo

El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una convocatoria para elegir a cuatro consejeros de la junta local en Hidalgo, tres son propietarios y uno es suplente, para los procesos de comicios federales 2020-2021 y 2023-2024.

De acuerdo con la convocatoria, los interesados tienen hasta el 17 de agosto para enviar su solicitud y documentación por medio de correo electrónico, o bien, entregarla en la junta local o distrital de la entidad.

Las vacantes a elegir son la consejería propietaria de la fórmula 2, que corresponde a un varón, y las fórmulas 3 y 6, para ser ocupadas por mujeres; mientras que la suplencia es de la fórmula 4, posición que quedó vacante por defunción.

Entre los requisitos que deberán reunir los interesados se encuentra contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones; no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación.

También, no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.