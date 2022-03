Empiezan a retirar espectaculares de AMLO en Pachuca

Empezaron a retirar los espectaculares que llaman a votar por Andrés Manuel López Obrador en la revocación de mandato que se realizará este 10 de abril.



Por ejemplo, ya no están dos anuncios con la imagen de López Obrador que habían sido instalados sobre el Río de las Avenidas, cerca del bulevar Javier Rojo Gómez y uno más casi esquina con Avenida Madero.



Sin embargo, continúan algunos anuncios en la vía pública como el colocado en la glorieta Revolución, constató AM Hidalgo durante un recorrido por la capital esta noche.



El INE advirtió que puede haber sanciones, como medidas de apremio, multas e incluso detenciones, contra funcionarios públicos así como empresas que no retiren los anuncios espectaculares que muestran propaganda a favor de López Obrador para la revocación de mandato.



Esto, en caso de no existir certeza sobre quién contrató los espectaculares o si fueron pagados por partidos políticos.



Ciro Murayama, consejero electoral, informó que en próximas horas vencerá el plazo que otorgó el INE para cumplir la medida cautelar y alertó que las irregularidades constantes provocarán que se deslegitime el proceso de revocación de mandato.