Emplean a jóvenes en… retirar maleza en Zona Arqueológica de Tula

Los integrantes del programa Construyendo el Futuro que fueron asignados para trabajar en la Zona Arqueológica (ZAT) no realizarán ninguna exploración en Tula Chico, sino que apoyan en el retiro de maleza y otros trabajos que no requieren especialización.



Bajo este contexto, el arqueólogo Luis Manuel Gamboa Cabezas, residente de la ZAT, comentó que hubo una confusión con lo que expuso el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) durante su última visita por Tula, ya que los jóvenes no harán trabajos de excavación.

Explicó que se les ha puesto a retirar maleza y hierbas que puedan afectar los monumentos en Tula Grande, con el objetivo de evitar su deterioro, “es una actividad que están desarrollando y sí es dignificación y rescate de la zona arqueológica”, dijo.

Aclaró que el grupo inicial de 40 jóvenes, dividido en dos equipos de 20, no están capacitados para hacer exploración arqueológica, ya que para ello necesitan personal especializado.

“Lo que se hace es una capacitación para que conozcan qué es el INAH y nos apoyen en cuanto al retiro de sólidos, basura y que las áreas de visita pública sean atractivas para el turista. La problemática es que ha sido malinterpretada la situación y se requiere una aclaración”, puntualizó.

Algunos jóvenes que forman parte del programa federal se han manifestado inconformes con las actividades que desarrollan, incluso dos decidieron salir del programa.

Gamboa Cabezas dijo que hasta donde tenía entendido, los que dejaron el programa lo hicieron porque encontraron mejores opciones laborales y comentó que, en su caso, ocupa algunos jóvenes para que le ayuden a cuantificar fragmentos de tepalcate, además de que los capacita en el uso de paquetería computacional como Access y Excel.

Por separado, Alejandro Gasca Cruz, encargado de la ZAT, explicó que actualmente tienen 37 jóvenes y que algunos se han ido porque vieron incumplidas sus expectativas y, por el contrario, otras ocho personas se han acercado porque quieren integrarse, aunque ya no es posible porque la plataforma está cerrada.



Dijo que el objetivo es que los jóvenes salgan a las comunidades y hagan labores de vinculación para que pobladores del municipio se sumen a la preservación y cuidado de los monumentos a través de conocer qué es y qué se hace en la ZAT, para lo cual realizan la planeación que deberá estar lista en dos semanas.

Por último, Daniel, una de las personas encargada de los grupos de Jóvenes Construyendo el Futuro, comentó que hasta el momento tres han dejado el proyecto, dos de ellos porque regresaron a estudiar y una mujer que tiene incapacidad por maternidad, quien se reincorporará posteriormente.