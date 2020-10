Empresarios descartan suspender El Buen Fin 2020 ante repunte de Covid-19

La realización de El Buen Fin 2020 sigue adelante a pesar del repunte de casos de Covid-19, porque la misma Secretaría de Hacienda reconoció que no es una alternativa paralizar la actividad, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.

Aunque, reconoció, podría haber casos en los que algún estado del país decida no realizar la décima edición de El Buen Fin por la crisis sanitaria y en esos casos se respetará la decisión.

Para evitarlo se pide a los empresarios y compradores ser responsables y apegarse a las medidas sanitarias que se imponen para evitar contagios porque es la única manera de disminuir la enfermedad.

“Sobre la pregunta concreta de si hay un riesgo de suspender El Buen Fin, no, no lo hay. Estamos muy cerca, estamos a unos días de que inicie El Buen Fin. ¿Qué puede suceder? Que de acuerdo al color en que se encuentren los semáforos epidemiológicos en algunas entidades haya mayores restricciones en aforos y horarios pero no que se suspenda”, explicó.