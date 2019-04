Empresas defraudan a indígenas con trámites migratorios en Valle del Mezquital

La presidenta del Consejo Supremo Hñähñú, Nayeli Mejía, dio a conocer que han sido detectadas al menos seis empresas que se dedican a defraudar a los indígenas con trámites migratorios.

Durante entrevista, señaló que en el Valle del Mezquital concretamente en Ixmiquilpan es común observar la existencia de oficinas que ofrecen trámites de visas y pasaportes con cobros excesivos.

Lo peor del caso es que les aseguran un trámite cuando sabemos que realmente no es así. Detectamos al menos unas seis, dijo y agregó que este tipo de asesorías abundan ya sea con oficinas o únicamente en anuncios de periódicos.

Nayeli Mejía apuntó que únicamente por asesoría cobran entre ocho y 20 mil pesos. Hay casos donde se le ha prometido todo el trámite completo a través de papeles y por ello se le ha cobrado una tarifa de hasta 60 mil pesos.

Lamentó que este tipo de empresas puedan subsistir debido a que no se interpone ningún tipo de denuncia y a que son los ciudadanos los que se acercan a pedir ayuda, por lo cual al no ser obligados no hay delito, indicó.

En el Consejo Supremo Hñähñú realiza este tipo de trámites de manera gratuita y en lo que va del año ha gestionado al menos 200, de los cuales 120 han sido aceptados tan solo en visas, además de 50 procedimientos para pasaporte.