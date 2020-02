En Edomex, escuelas dejan a niños afuera sin esperar a que los papás lleguen a recogerlos

TOLUCA.— La tarde del martes, Cadetes de Toluca rescataron a una niña de 7 años, que deambulaba por el centro pues se salió sin vigilancia de la primaria Carlos Hank ya que su mamá se retrasó en pasar por ella.

Esta situación puso de nuevo en alerta a padres de familia de escuelas públicas quienes reclaman que tan pronto terminan las clases, los niños permanecen en las calles aledañas a los planteles sin supervisión de las autoridades escolares.

“Desde el primer día sacaron a los niños de la escuela; esto es un riesgo, hemos pedido que nos dejen recogerlos adentro porque no sabemos si nos va a ocurrir un imprevisto que nos haga retrasarnos, pero no, no nos dejaron”, acusó un padre de familia.