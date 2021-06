En Hidalgo 36 personas fallecieron pese a vacuna contra COVID

De los 6 mil 163 fallecimientos por COVID-19 registrados en Hidalgo en lo que va de la pandemia, 36 fueron de personas con antecedente de ser vacunadas, de las cuales 11 contaban con esquemas completos y 25 incompletos, informó el secretario de Salud, Alejandro Benítez Herrera.

El funcionario estatal indicó que la Secretaría de Salud realiza el análisis estadístico y técnico para saber las características de los 36 fallecidos, entre ellas, qué cepa era, qué tipo de vacuna utilizaron y qué problemas de salud asociados padecían las víctimas. Indicó que presentarán el análisis cuando lo concluyan.

“Como dije hace algunos meses, la vacuna no es la panacea, no todos reaccionamos de la misma forma a la vacuna, no todos levantamos la misma cantidad y concentración de anticuerpos”, refirió durante rueda de prensa.