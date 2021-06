En Hidalgo, 73.6% de los hogares son encabezados por hombres

En Hidalgo 73.6 por ciento de los hogares son encabezados por un hombre, lo que equivale a 628 mil 177 viviendas, mientras que 26.4 por ciento, unos 225 mil 436 son liderados por mujeres, según el Consejo Estatal de Población (COESPO).

Con motivo del Día del Padre, que se celebra el tercer domingo de junio, se presentaron las Proyecciones de Población en Hidalgo 2021, donde el promedio de integrantes por hogar encabezado por hombres es de 3.84.

De acuerdo con dichas estimaciones, se registra que 89.5 por ciento de los hogares son del tipo familiar, mientras que 10.5 por ciento son del tipo no familiar.

Con respecto a estadísticas vitales sobre nacimientos ocurridos en 2019, se registraron 44 mil 751, de los cuales 492 de los padres no contaba con escolaridad; 674 con primaria incompleta; 5 mil 158 con primaria concluida; 15 mil 709 con secundaria o equivalente terminada; 8 mil 984 tenían preparatoria concluida; 5 mil 522 con estudios profesionales; y 8 mil 127 no especificaron su grado de estudios.

Al momento del registro 4 mil 194 de los padres no trabajaban, mientras que quienes estaban activamente laborales lograban la cifra de 32 mil 68, de los cuales 4 mil 357 eran obreros; 16 mil 30 empleados; 6 mil 560 jornaleros o peones; 4 mil 585 trabajadores por cuenta propia; 105 patrón o empresario; 162 trabajador no remunerado y 269 no especificaron su situación laboral.