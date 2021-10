En Pachuca era difícil conseguir trabajo, con la pandemia es peor: joven desempleado

“En Pachuca es difícil conseguir trabajo”, asegura Fernando Ortega, quien después de laborar en un crucero en Miami, vio cómo su negocio propio no prosperó debido a la pandemia por COVID-19; hoy el joven hidalguense busca una oportunidad de empleo formal.

El joven hidalguense, de 30 años, licenciado en administración de empresas, con semblante tranquilo y modo de hablar fluido que denota su experiencia en el trato a clientes, narró su experiencia laboral en el marco de la pandemia durante su asistencia a la feria del empleo.

Originario de la capital hidalguense, Fernando ha tenido una gran experiencia laboral a pesar de su corta edad, no desconoce lo que es ensuciarse las manos y trabajar en lugares diversos.

Ha trabajado en una granja de puercos y en un crucero que iba de Miami a las Bahamas que le dejó recursos para iniciar un negocio propio, una farmacia, la cual lamentablemente cerró sus puertas debido a la inversión a largo plazo que requiere cualquier comercio.

De acuerdo con su experiencia, el graduado en administración de empresas opina que Pachuca es una ciudad reducida en materia de ofertas de empleo y con la llegada de la pandemia se redujo aún más.

En su círculo cercano vio cómo familiares y amigos cerraron sus negocios a causa de las bajas ventas generadas por las medidas de restricción derivadas del COVID-19, situación que ocurrió también con su farmacia, la cual sufrió los estragos por la falta de ingresos.

Fernando anhela ser piloto aviador, pero las presiones por terminar sus estudios no le permitieron seguir ese sueño, a pesar de ubicar una escuela especializada en el Estado de México.

“A mí me gusta aprender, como te dije, trabajé en una granja de puercos en Actopan y hasta en un crucero en Miami, no me importa hacer un trabajo que para muchos sea sucio, siempre aprendes algo de todo, te deja experiencias que a futuro te servirán”, señaló el joven pachuqueño.