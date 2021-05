En Tizayuca cierran filas en torno a Benjamín Rico

En un diálogo abierto con la militancia, Benjamín Rico explicó que es urgente recuperar lo que le han quitado a Tizayuca, como la seguridad, el recurso hídrico y el empleo; que ante la incapacidad del gobierno federal hoy Tizayuca enfrenta severos problemas de inseguridad.

Por su parte, el presidente del Comité Estatal del PRI, Julio Valera aseguró que Benjamín Rico peleará los recursos que los diputados de Morena le quitaron a los hidalguenses, “necesitamos diputados que nos defiendan y lo haremos en unidad, esa es la fuerza que nos impulsa”, aseguró Julio Valera.

En este sentido, la candidata suplente a diputada federal, Gloria Romero señaló que México exige dejar de lado intereses partidistas, “hoy Hidalgo exige recuperar los programas sociales y los recursos que tanto necesitan los habitantes de Tolcayuca, Tizayuca y Zapotlán para transformar el rostro de sus colonias”, expresó.

Durante su intervención, el ex gobernador de Hidalgo, Manuel Ángel Núñez Soto manifestó que México requiere cambiar de rumbo, porque no hay familia que no haya padecido la situación de inseguridad que prevalece en el país, por lo que consideró urgente dar un voto de confianza a Benjamín Rico para generar mejores condiciones de vida para las familias hidalguenses.