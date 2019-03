En el Nombre del Arte XXVI

Al indagar en los imaginarios del hogar, del barrio, y del país, con tristeza miraremos como los adolescentes de estos días sueñan con ser La Reina del Sur o El Chema, y como la concepción de cómo funciona el mundo, tiene más que ver con Rosario Tijeras, que con las temibles tragedias que vive nuestro país con su temible violencia. Vivimos en una sociedad alienada, liderada por un Estado bipolar.



A los que andamos en los 40´s y más, nos tocó ver y vivir, hace poco más de 25 años, a la generación enajenada con la Tele. Vimos desde primera fila cómo se sembraba en las mentes de niños y niñas (hoy adultos, productivos algunos, improductivos muchos otros) un conjunto de instrucciones lesivas; conflictúate, pelea, dramatiza, traiciona, juzga, moraliza, castiga, vuélvete egocéntrico, pero sobre todo, consume. El resultado de hoy está a la vista de todos. El individuo en crisis, la Familia en crisis. El Estado en crisis. La Sociedad entera en crisis sistémica.



Hoy, en un Estado que por un lado mantiene un frente de guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, por otro le permite a las televisoras y las productoras de contenidos por internet, ensalzar el estilo de vida del narcotraficante. Idealizarlo, ponerlo en la cima, convertirlo en "El Rey" de José Alfredo Jimenez. Nos encontramos frente a la siembra de muerte más trágica de nuestra historia, porque las mentes débiles, que en muchos casos miran estos contenidos, serán el día de mañana los que miren como normal la venta de droga, la trata de personas y el homicidio como medio de vida.



El Arte tiene mucho que decirnos sobre el tema. Crimen y Castigo, es para muchos, la Obra Maestra de Dostoievski. Una de las características más determinantes de su novela es la profundización en la psicología de los personajes. El mundo interno, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las razones y las justificaciones de cada personaje nos acercan al delirio del delincuente y a la culpa, como el primero de sus castigos. Muchos opinan que Crimen y Castigo es más allá de una novela, un ensayo de aproximación a la psicología humana.



El personaje principal de la historia es Raskolnikov, un desempleado que quiere estudiar y que vive en un diminuto apartamento en la más mordaz de las miserias. Él cree que está destinado a grandes hazañas, pero que la pobreza le impide alcanzar todo su potencial. Se presenta ante él una cuestión moral: ¿Puede cometer un asesinato con el fin noble de procurarse estudios? Raskolnikov cree que todas las personas “superiores” comenten actos inmorales para alcanzar sus objetivos.



Convencido de que él es una de esas personas “superiores”, Raskolnikov cree que matar a una vieja usurera le permitirá obtener los medios para alcanzar todo su potencial y que, según su razonamiento, esto no es moralmente condenable aún cuando sea ilegal. El personaje principal, se dispone a planear el asesinato. Después de asesinar a la mujer, Raskolnikov entra en un estado febril y delira. El sistema político y el sistema de impartición de justicia de la Rusia del siglo XIX se encontraban en tan lamentable estado, que la justicia fabrica un culpable, y un pariente en la política le ofrece cuidado. La culpa le envuelve de una forma tan grave, que es incapaz de disfrutar del beneficio de su robo, y los acontecimientos se suceden tan pertinaz en castigarle con mas culpa, que al final, el único desenlace posible es su propia entrega. Entrega en con la que salva su conciencia, a su familia, y desde su propia perspectiva, su alma misma.



Crimen y Castigo se editó por primera vez en 1866, hace ya 153 años. Como criticaba la investigación policial, la impartición de justicia y los profundos problemas por la indescriptible e inequitativa distribución de la riqueza, levantó tremendas ámpulas en la sociedad y en la política de su tiempo.



¿Hay un parecido con la realidad de 2019? Por supuesto. Sistemas de impartición de justicia que no funcionan, sistemas políticos que protegen a los delincuentes, y una distribución tan inequitativa de la riqueza que justifica en las mentes de los criminales la transgresión. Eso, lo seguimos viviendo.



Pero en lo que no se parece es en el fin de la historia. Rascolikov no logra disfrutar de nada. La culpa le corroe, y su conciencia se impone. Al final, cumple su cometido: El crimen no paga. En las historias mexicanas y colombianas, sucede lo contrario. Los delincuentes disfrutan de todos los placeres que el mundo ofrece, lujos, sexo, dispendio y poder. No existe conciencia de la maldad de sus actos. Por el contrario, ni siquiera son cuestionados. No son inmorales. Son amorales. Y en sus casos, el crimen paga, y paga bien.



Estos personajes amorales, aparecen en las narcoseries, clímax de la narco-cultura, que se ha venido desarrollando poco a poco en nuestro país, por su cercanía con el mayor consumidor de drogas del mundo, y porque funciona como centro de operaciones de diversos cárteles internacionales: los delincuentes más buscados y más violentos son o han sido mexicanos que tomaron el puesto que tuvieron los colombianos en otras décadas.



Esta narcocultura comenzó con corridos y formas de vestir, avanzó, con cultos religiosos como el de Malverde o el de la Santa Muerte. Pero rápido obtuvo un lenguaje, un comportamiento y llegó hasta la apología de la violencia y el homicidio, glorificando en la pantalla chica al homicida, al tratante, al asesino. Los delincuentes llegaron a la pantalla chica hace pocos años y su éxito representa millones para las televisoras y las productoras.



Hay quien afirma que es, quizá, porque muchas personas los ven como pseudo-héroes. Hay quienes afirmamos que es porque las narcoseries los presentan así, no porque el público así los juzgue. Es decir, no está el yerro en el ojo que las mira, está en la forma maniquea de contar la historia de quien las proyecta.



Sin embargo, no quiero llamar la atención de las productoras, que solo atienden su necesidad de lucro. Tampoco quiero llamar la atención del estado, que en su trastorno bipolar, por un lado combate al crimen, y por el otro permite que se lucre con la apología del delito y la incitación a la violencia. Quiero llamar la atención de ti, y de los tuyos. Porque puedas decidir, a no normalizar la violencia, y no ser parte del crimen de normalizar el delito. No podemos aterrarnos por la mañana, al saber de otra mujer desaparecida, y disfrutar por la noche frente a la pantalla, de las historias de los que las desaparecen. No podemos salir de nuestras casas por las mañanas con miedo de los criminales , y regresar a casa a glorificar sus historias.