En emergencia sanitaria, denuncian actos anticipados de campaña en Hidalgo

En plena suspensión del proceso electoral de ayuntamientos en Hidalgo por la contingencia sanitaria del COVID-19, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron posibles actos anticipados de campaña.

Tales anomalías, principalmente, han sido detectadas en el municipio de Actopan donde el representante del sol azteca, Ricardo Gómez Moreno, dijo que han encontrado bardas pintadas y espectaculares con los logotipos de los partidos Morena, PESH, PVEM y PT.

Existen partidos políticos que, abiertamente, están engañando al propio Código Electoral, porque al final de cuentas están suspendidas las actividades. No obstante, han generado una campaña abierta e indirecta de posicionamiento, disfrazada de institucional”, expresó.

Específicamente, dijo el perredista, “vemos municipios como Actopan, donde hay bardas pintadas con mensaje social de la coalición Morena, PESH, PT y PVEM (partidos que van en candidatura común) y también espectaculares”.

Por su parte, Rafael Sánchez Hernández, representante del PAN, recordó que las precampañas fenecieron el 8 de marzo pasado; sin embargo, “en la realidad vemos que en diversos puntos del estado, partidos políticos y posibles precandidatos se han dado a la tarea de pintar bardas con los logos de sus institutos, eso son actos anticipados de campaña”, expresó.

Sin dar mayor referencia de la ubicación de estas anomalías, el panista dijo que una vez que se reanude el proceso electoral “no nos vamos a tocar el corazón para que, cuando regresemos, iniciaremos los procesos sancionadores pertinentes”.

A fin de certificar dichas anomalías, han recurrido a notario público ya que las oficialías electorales están suspendidas debido a la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender temporalmente las elecciones de ayuntamientos en el estado a fin de evitar contagios por COVID-19.

Luego que diputados locales advirtieron que estarían trabajando para la integración de los 84 concejos municipales, en caso que la elección de ayuntamientos sea después del 5 de septiembre, el representante de Nueva Alianza pidió no anticipar escenarios.

No es conveniente, como hemos observado a través de la prensa, que hay quienes hablan de la integración y preparación de concejos municipales. Eso no da certeza al proceso electoral y no abona al desarrollo cuando se retome”, dijo el representante panalista Sergio Hernández Hernández.