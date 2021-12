En la última noche del año, Congreso de Hidalgo prevé aprobar Presupuesto de Egresos

Esta noche, la última del año, diputados esperan aprobar el Presupuesto de Egresos de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2022; los daños causados por el huracán Grace y las inundaciones por el desbordamiento del río Tula son dos de los asuntos que atrasaron el dictamen correspondiente.

Tras nueve días de que detuvieron el reloj legislativo para que la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto continuara el análisis del Presupuesto de Egresos para el próximo año en la entidad, esta noche diputados esperan realizar la votación en el pleno.

En entrevista telefónica con AM Hidalgo, el legislador del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Martínez Gómez, integrante de dicha comisión, aseguró que los trabajos realizados en las sesiones fueron de mutuo acuerdo para priorizar los rubros más importantes en la entidad.

De acuerdo con Martínez Gómez, redireccionar recursos para cultura, desarrollo agropecuario, salud, seguridad pública y educación, fue lo que más tiempo de análisis requirió debido a su importancia para la sociedad hidalguense.

Aunado a lo anterior, atender a cada región afectada por el huracán Grace, fenómeno meteorológico que pasó por la entidad durante agosto, además del desbordamiento del río Tula en septiembre, fueron retos importantes para solucionar asuntos de infraestructura en regiones como la Otomí-Tepehua y Tula-Tepeji.

“Queremos entregar un presupuesto equilibrado, que impacte de manera favorable a las y los hidalguenses, no es un presupuesto de nada más levantar la mano sin antes revisarlo, no se afectan problemas presupuestarios, estamos reorientando para proyectos de infraestructura básica municipal, que es la gran necesidad de la gente”, señaló el diputado del sol azteca.

Ante la tardanza para la aprobación del presupuesto, cuya fecha límite era el miércoles 22 de diciembre, comenzaron las especulaciones en el entorno legislativo sobre lo que procedería en caso de no aprobarse el presupuesto para el próximo año.

Al respecto, el diputado perredista señaló que no vislumbran un escenario caótico, pero, en caso contrario, aclaró que retomarían el mismo presupuesto del presente año, es decir, 50 mil millones 273 mil 382 pesos.

“Hay coordinación, se están revisando y analizando los rubros y no será el caso (no aprobación). El presupuesto atenderá necesidades, será responsable, estamos buscando que el gasto vaya realmente adonde se necesita, creo que hay madurez en esta Legislatura y vamos a sacarlo de manera favorable, no veo un escenario donde se tenga que recurrir al presupuesto de 2021”, declaró el legislador.