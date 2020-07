En plena pandemia denuncian cortes de energía por cobros excesivos de CFE

Tenancingo.– En más de 13 municipios del Valle de Toluca, integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) olvidaron la pandemia y retomaron las protestas en contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Como parte su lucha, tomaron de manera simbólica los centros de cobro, para exigir que se respeten las quejas interpuestas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y que en plena pandemia, detengan los cortes de energía.

Más de 300 personas se apostaron en distintos centros de cobro, para exigir que la Profeco actúe en contra de los cobros excesivos y que, actualmente, se encuentran en aclaración y amparos jurídicos.

Tan solo en el Valle de Toluca, más de un millón de casos de cobros excesivos han sido detectados.

Actualmente, en el municipio de Tenancingo es donde se han concentrado el mayor número de quejas en contra de CFE, incluso se oponen a la colocación de medidores electrónicos, dado que impedirán que los usuarios puedan constatar el consumo que realmente generan.

“Son ya muchos años, son incluso delitos lo que se han demostrado en contra de no una persona, miles de personas por parte de CFE, no hay sanciones y ahora, estamos sufriendo por cortes, cuando hay amparos que no son respetados”, señaló uno de los manifestantes.