En riesgo 10 mil empleos de la construcción en Hidalgo por contingencia: CMIC

Luis Miguel Escudero Hernández, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Hidalgo, estimó que para finales de mayo se habrán perdido 10 mil empleos en la entidad en este rubro, derivado de la pandemia por COVID-19, que a su vez ha provocado la mínima operación de empresas constructoras, principalmente micro, medianas y pequeñas.

Agregó que se han dado a conocer pocas licitaciones, ya que a nivel gubernamental continúa la construcción de obra pública pues se incluye en el decreto de actividades esenciales, pero no así los proyectos particulares.

“La situación es que no se trabaja a cien por ciento. Varios empresarios han optado por absorber el salario de los trabajadores, pero ya no habrá con qué pagarles”, aseveró Escudero Hernández en entrevista con AM Hidalgo.