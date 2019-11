En riesgo de perderse obras de infraestructura en los 84 municipios por cambios a reglas de operación

Por cambios en las reglas de operación del gobierno federal, los 84 municipios de Hidalgo podrían no ejecutar obras de infraestructura social en lo que resta del año, cuyos montos no han sido cuantificados, pero derivarían en subejercicios.

Durante una reunión celebrada entre alcaldes y representantes de toda la entidad con el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar y el delegado de la secretaría del Bienestar, Abraham Mendoza se abordaron los alcances del problema.

Se estableció que las demarcaciones hidalguenses se encuentran en semáforo amarillo y rojo dentro de la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), tras las modificaciones de sus reglas operativas.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno a AM Hidalgo al finalizar los trabajos con los ediles, quien detalló que las áreas técnicas de los municipios enviaron ya las solventaciones de sus proyectos, pero todavía no obtienen respuesta ni validación.

“No hay luz verde para la aplicación de recursos porque no se concluye el trámite”, explicó el funcionario estatal, quien funge como mediador de los alcaldes ante la federación, luego que todos los ayuntamientos resultan con alguna afectación.

Sobre la solicitud de los alcaldes para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgue una prórroga para ejercer el recurso, pues solo faltan dos meses para cerrar el año, Vargas Aguilar indicó que es lo conducente.

Sin embargo, aunque les validaran en este momento los proyectos, agregó, no les daría tiempo para la aplicación del recurso.



Entrevistado al finalizar la reunión, llevada a cabo en una carpa instalada en las oficinas del Bienestar en Pachuca, el funcionario estatal puntualizó que los ediles solicitaron a Abraham Mendoza hacer gestión para resolver este problema.

“En otros temas, ha habido disposición del gobierno federal para alcanzar una solución, pero en este caso, la Secretaría del Bienestar no le da la celeridad (para lograr acuerdos), pues dicen que traen problemas con más de mil municipios en todo el país”, relató Simón Vargas.

PUNTOS ENCONTRADOS

Durante la reunión con los alcaldes y funcionarios estatales, Abraham Mendoza explicó que las reglas de operación cambiaron y se les hicieron saber en tiempo y forma. Sin embargo, los proyectos no cumplen con los requisitos señalados.

Por separado, el alcalde de Tenango de Doria, Aldo Molina informó que a su municipio le destinaron 22 millones 200 mil pesos del FAIS. Desafortunadamente, la mayoría de sus proyectos permanecen en rojo.

Como es una región pobre, casi 14 millones de pesos se etiquetaron para viviendas de 180 familias, quienes ya están notificadas. Además, a otros poblados se les informó que tendrán drenaje y agua potable”, expuso el alcalde.

Reconoció que de no ejercer el recurso tendrán que reembolsar el dinero, pues estos montos llegaron ya a sus cuentas en diez ministraciones, pero al no estar validados los proyectos, no se pueden aplicar.

“Bienestar nos dio a conocer los lineamientos en septiembre, pero SHCP aplica la ley y no nos ha oficializado la prórroga, pues se trata de una situación legal para todos los alcaldes”, dijo y acotó que están entrampados.

En su oportunidad, el presidente municipal de Mixquiahuala, Humberto Pacheco indicó que los alcaldes están en la mejor disposición de apoyar al secretario de Gobierno y al delegado de Bienestar, si requieren que se trasladen a la capital del país.

Detalló que en su municipio, solo diez de los 32 proyectos ya aprobados, alcanzaron a validarse, por lo que 22 obras de trascendencia para diferentes comunidades de aquella demarcación continúan pendientes.

En tanto, la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán expresó que en su caso el FAIS es de 32 millones de pesos, de los cuales muy pocos proyectos ingresaron en junio y la mayoría del recurso está pendiente por ejercerse.



Durante la reunión se establecieron tres acuerdos básicos:

1.- Reunión entre el área técnica el gobierno estatal y la delegación del Bienestar para aclarar el mecanismo de validación de los proyectos.

2.- Solicitar que se modifiquen las reglas de operación del FAIS que maneja la Secretaria del Bienestar, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público amplíe el plazo para ejercer el recurso y que se notifique de manera oficial.

3.- Solicitar acompañamiento a nivel central para que los proyectos sean validados y los municipios no caigan en subejercicio del recurso o en el peor de los escenarios, devuelvan un dinero que ya aplicaron, pero en proyectos no validados.

El compromiso por parte de las autoridades estatales y federales es de que en dos días podrían tener alguna repuesta para las alcaldías.

¿QUÉ ES EL FAIS?

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) municipal proviene del Ramo 33 y se enfoca al combate a la pobreza, direccionado a la infraestructura básica.

El FAIS cambió sus reglas de operación en junio de 2019. El Gobierno federal, a través de la Secretaría del Bienestar, creó una plataforma en julio para validar los proyectos. Elaboró un semáforo para determinar qué proyectos han cumplido y están autorizados para aplicar el recurso económico.

Las áreas técnicas de las alcaldías ingresaron a la plataforma todos los proyectos del FAIS, ya aprobados. La plataforma les dio a conocer a través del semáforo el estatus de su proyecto. La mayoría arrojaron estar en rojo por no cumplir con sus lineamientos.

En agosto y septiembre los alcaldes ingresaron los proyectos con las modificaciones señaladas. Hasta el momento, no hay respuesta de la plataforma del Bienestar sobre el motivo por el cual no se les validaron los proyectos, por tanto no pueden aplicar el recurso.

Las obras requieren al menos 180 días para aplicar y comprobar el recurso. Al 1 de noviembre, ya solo quedan 61 días para que termine el año fiscal según lo mandata la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.