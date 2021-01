En riesgo voto para el PAN, de no integrar un panista en candidaturas de diputados por Pachuca: Moctezuma Aranda

Jorge Alfredo Moctezuma Aranda, exdiputado federal y local por el Partido Acción Nacional (PAN), detalló que Pachuca ha sido un bastión histórico para los panistas, pues los capitalinos ven al albiazul como oposición al tricolor y de no haber una negociación para que un panista encabece o integre las suplencias de una fórmula en Va por México o Va por Hidalgo, en Pachuca, el voto se va a diluir.



El panista detalló que desde hace 30 años el voto para el PAN en la capital de Hidalgo ha sido de 9 mil o 10 mil sufragios inamovibles, pero en la elección pasada de renovación de municipios en la que se impuso a la planilla, no hubo consenso y con un candidato desconocido se obtuvo alrededor de 4 mil. La razón fue que hubo una imposición y no se consultaron a las bases, dijo.

"El panista se diluye o no fue a votar o votó por otro candidato, ya sea el priista, Sergio Baños, el independiente Ricardo Crespo o el excandidato de MC, el expanista Rubén Muñoz".

Cuestionó que la actual dirigencia panista no expusiera estos números y aceptara encabezar a nivel federal, Ixmiquilpan en el que no existe un voto duro azul y Tulancingo, aunque en este distrito hay un trabajo previo. En las diputaciones locales el PAN encabeza Tulancingo, Ixmiquilpan y Tepeji del Río.



Con estos números y basados en esta experiencia se debe cuidar quienes son los cuadros que encabezarán estos distritos, pues no deben ser los aliados del sistema o los beneficiados de siempre, menos aún personajes impresentables, pues en el caso de los panistas se podría perder esa votación que puede ser la diferencia en ganar o perder.



De acuerdo a la alianza que el PAN tiene en estas coaliciones Va por México con PRD y PRI, así como Va por Hidalgo con PRI-PRD y PESH en los distritos de Pachuca federal y Pachuca 12 y 13 el tricolor encabezará, situación que Moctezuma Aranda calificó como un ardid político de la dirigencia contra la exalcaldesa Yolanda Tellería Beltrán, para culparla de la caída de votos al panismo, pues eso pasó en los comicios recientes.



Lo anterior, reiteró Moctezuma Aranda, se debe a que el Comité Estatal que encabeza Cornelio García Villanueva impuso la planilla y únicamente obtuvo una posición para su esposa, actual regidora de Pachuca, Selene Itzel Balderas Samperio.



Mencionó que la alianza era necesaria pues Morena ha tomado malas decisiones que tienen hundido al país, pero ahora la dirigencia estatal panista debe exigir buenos cuadros.

"Como panista exijo que sean perfiles que cumplan con la ética y que exista oficio político para que no sean los beneficiados de siempre, la exigencia es para el dirigente que lo haga valer", detalló.