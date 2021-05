En tiempos de COVID, ¿autocinemas llegaron para quedarse?

La pandemia de COVID-19 ha modificado la cotidianidad social, lo cual incluye también las formas de entretenimiento habituales, como ver una película. Ante la contingencia y las restricciones de prevención, al igual que en los años 70 los autocinemas se han colocado como alternativa viable para quienes aún no tienen la confianza suficiente para asistir a una sala de cine convencional.

En entrevista con AM Hidalgo, Gerardo González Luna, propietario del autocinema Tuzcine, ubicado en el bulevar Everardo Márquez de Pachuca, asegura que han sido muchos los retos que ha enfrentado para concretar su negocio.

Explicó que para este tipo de negocios no todo ha sido saldo positivo y han encarado factores en contra, especialmente cumplir con las expectativas y mantenerse en el gusto de la gente. Recordó que de los seis establecimientos similares que surgieron recientemente en la zona metropolitana de Pachuca, ya solo quedan dos que buscan posicionarse en el mercado incluso cuando termine la pandemia.

“Este proyecto surgió en septiembre de 2020. Soy un amante del cine, pero por la pandemia no podía ir. Por cuidar a mis papás, mis abuelos y demás familiares, me quedaba en mi hogar, entonces tuve la idea. Aquí en casa tengo un espacio que no ocupaba y pensé en muchos amigos a los que también les gusta el cine y me aventé el reto, con la ayuda de toda mi familia, claro”, declaró el joven propietario.