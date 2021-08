"En verdad no puedo”, alumno reclama a profesor ejercer mucha presión sobre él

El video en el que un joven le reclamó a su profesor por ejercer demasiada presión sobre él en plena clase virtual, se viralizó en redes sociales.

El estudiante de la carrera de Derecho dio de que hablar en Twitter. Durante su participación en la sesión señaló al docente su forma en la que se lleva con los estudiantes a pesar de apenas conocerse.

Ejerce demasiada presión y eso que apenas llevo una semana de conocerlo y quien me conoce de aquí sabe que soy muy buen alumno, muy participativo, en serio son muchas ventajas, pero con usted no puedo”, dijo el joven.

El joven agregó que se sentía incómodo porque el profesor se lleva con los alumnos y después se quedo "en blanco" al no poder pensar por la presión.

No me agrada, o sea, la verdad no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace”, señaló el estudiante.