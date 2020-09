En veremos el sustituto de Ricardo Baptista a la candidatura por Tula

Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no sustituirá la candidatura a la alcaldía de Tula, hasta que exista una resolución de la Sala Regional Toluca o la Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Lo anterior, luego que el depuesto abanderado, Ricardo Baptista González promovió un recurso para tratar de recuperar la postulación, señaló el secretario de Formación Política del partido en Hidalgo, Carlos Mendoza Álvarez.

En entrevista con AM Hidalgo, el integrante del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, detalló que con esta determinación, de no nombrar sustituto por ahora, se busca no violentar los derechos políticos de nadie.

Es decir, una vez que se tenga una sentencia firme que no haya favorecido a Baptista González, a quien hace más de una semana el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) le tiró la candidatura, se procederá con la sustitución.

En todos los municipios estamos en campaña salvo Tula. Ahí, (al no tener candidato) esperamos la definición del último órgano jurisdiccional, en este caso podría ser la Sala Toluca o la Sala Superior para que con sentencia firme, se pueda hacer la sustitución y no violentar los derechos políticos de nadie”.

INELEGIBILIDAD DE BAPTISTA

Fue el pasado 17 de septiembre que el TEEH revocó la postulación de Ricardo Baptista a la candidatura de Morena a la alcaldía de Tula, al considerar que es inelegible por no separarse de la diputación local 90 días antes de la elección.

Baptista pidió licencia para separarse de la diputación local 86 días antes de la elección de alcaldes, que se celebrará el 18 de octubre, lo que incumple la Constitución y el Código Electoral que establecen un plazo de 90 días.