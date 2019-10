Encabezaría una mujer próxima coordinación del Congreso de Hidalgo

Por equidad de género, la próxima Junta de Coordinación Política del Congreso local (nueva figura que pretende sustituir la Junta de Gobierno) tendría que ser encabezada por una mujer, señaló Víctor Osmind Guerrero Trejo, diputado de Morena.

Esto lo dijo luego que Ricardo Baptista González, actual presidente del Congreso de Hidalgo, anunciara que el próximo 16 de octubre dejará el cargo, lo cual también repercutiría en la dirección de la bancada de Morena. Esto, en caso de aprobarse la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Desde la vez pasada debió ser una mujer por equidad de género, en esta ocasión hay que tomar ese tema. Sin embargo, hay que ver bien el perfil, el cual debe tener un consenso adentro (de la bancada de Morena) y hacia fuera, porque es un trabajo meramente político”, consideró Guerrero Trejo.

Aunque Baptista González dijo que durante la reunión con consejeros estatales de Morena no trataron el tema de quién podría ser su sucesor, Guerrero Trejo aseguró que sí se discutió.

Finalmente, Osmind Guerrero celebró la buena voluntad de Baptista González de no “obsesionarse en prevalecer en el cargo”. En su caso, dijo, “tampoco estoy obsesionado ni es mi objetivo (ser presidente de la Junta), tengo mucho trabajo en mi comisión y distrito. Pero si mis compañeros de partido me brindan la oportunidad, le entramos, ¿por qué no?”, concluyó.



Ricardo Baptista declaró al respecto: “he sido claro y tengo un mandato, y cuando este termine yo termino, no hay problema. Salimos unidos y en este caso es el coordinador el primero en preservar la unidad”, indicó.