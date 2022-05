Encara mujer a presunto acosador en Tulancingo y lo denuncia en Facebook

Mediante un par de videos e imágenes en Facebook, la usuaria identificada como Ale Duque Pérez denunció el presunto acoso de un hombre que la seguía por las calles del centro de Tulancingo, mientras fingía hacer compras.

En uno de los videos la mujer encara al hombre, vestido con una playera color rojo, que trae en una de sus manos bolsas con productos, mientras que con la otra sostiene un teléfono celular, aparentemente realizando una llamada.

"Usted me está siguiendo, lo estoy grabando porque me está siguiendo desde hace rato”, se escucha en el video el reclamo de la mujer, mientras el hombre es captado por la cámara del celular, al tiempo que asegura: “estaba comprando”.

Inmediatamente el sujeto se da la media vuelta y se va rápidamente sobre la avenida 21 de Marzo, en pleno centro de la ciudad. En uno de los videos, la mujer narra que había ya perdido de vista al hombre, pero luego la vuelve a seguir.

Finalmente, decide encararlo haciéndole el reclamo. "Según soy valiente, pero a la mera hora sí me dio miedo, me dio miedo hasta grabarlo porque es muy incómodo", señala en la narración la usuario identificada como Ale Duque Pérez.

“Al menos ya sé que si un día me falta alguna, conozco la cara de un acosador al que voy a señalar primero porque si no lo hubiera enfrentado, tal vez hubiera pasado algo más y tengo una familia que me espera en casa”, señaló.