Encuentran a pareja muerta dentro de habitación de hotel

Al vencer el tiempo del hospedaje pagado los trabajadores fueron al cuarto donde se encontraban para avisarles, pero no les respondieron. Entraron a la habitación y encontraron a los dos huéspedes, aparentemente, sin signos vitales.

Reportaron lo que había ocurrido a la policía y al lugar llegaron varios elementos que confirmaron que la pareja ya no respiraba.

“Yo me imagino que venían envenenados, se alcanzó una, la señora, a desvestir y el cuate ese no se alcanzó a desvestir, no tocaron la cama, no tomaron agua, nada “, contó uno de los empleados del hotel.

Los dos cadáveres fueron traslados al Servicio Médico Forense de la Fiscalía Regional de Texcoco donde el hombre fue reconocido por sus familiares. La víctima tenía 32 años de edad, y su acompañante aún permanecía en calidad de desconocida.

Los dos cuerpos serán sometidos a pruebas toxicológicas para determinar las causas de su muerte.

El hotel fue cerrado mientras se realizan las investigaciones de la muerte de las dos personas.