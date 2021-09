Encuentran muerta a adolescente de 16 años tras denunciar a un policía de Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó este martes que investiga como feminicidio el caso de Fanny Guadalupe, adolescente de 16 años y madre de un bebé de seis meses, quien fue encontrada muerta el pasado 26 de septiembre en el ejido de El Porvenir, municipio de San Juan Cotzocón, perteneciente al Bajo Mixe.

La Asociación Civil Servicios del Pueblo Mixe exigió justicia y castigo a quienes resulten responsables por acción u omisión por el feminicidio de Fanny Guadalupe, después de que las autoridades locales afirmaran que la joven se había suicidado.

La asociación pidió que este caso se investigue como feminicidio debido a que la joven había denunciado acoso y amenazas por parte del agente municipal Isaac Hernández Guillén.

En su momento, la adolescente denunció legalmente ante instancias de justicia correspondientes las amenazas en su contra, mismas que fueron recogidas en la carpeta de investigación 23472/FIST/CODDI/MATIAS/2021, en la que acusa de amenazas de muerte al agente Hernández Guillen.

Mira a mí no se me va a ser difícil matar a una perra como tú, si yo quiero te lleno la cabeza de tiros”, le dijo el funcionario municipal a Fanny, de acuerdo con lo que se señala en la carpeta de investigación.

Ya no le respondí nada, luego me gritó lárgate de una vez de mi oficina, lárgate y de una vez te aviso que te voy a denunciar por vender drogas, voy hacer que te metan a la correccional de menores, por temor a que me hiciera algo me salí corriendo", declaró la adolescente ante las autoridades encargadas de impartir justicia.