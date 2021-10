Enfrenta Secretaría de Salud 27 amparos en Hidalgo para vacunar a menores contra COVID

Hasta la fecha, la Secretaría de Salud enfrenta 27 amparos para la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a menores de edad en Hidalgo; sin embargo, aún no se ha inmunizado a nadie de ese grupo etario, informó el titular de la dependencia estatal, Alejandro Efraín Benítez Herrera.

Indicó que acordaron con la doctora Gisela Lara Saldaña, titular de la Unidad del Programa IMSS-Bienestar y enlace con el gobierno federal, que esos amparos serán resueltos de manera sencilla, ya que si los jóvenes reúnen las características de comorbilidad, deberán serán evaluados primero y si presentan algún padecimiento podrán ser vacunados en alguna de las sedes.

No obstante, dijo, hay lineamientos federales establecidos para el programa de vacunación, por lo que la aplicación para niñas, niños y adolescentes es una situación compleja, ya que es cierto que la inmunización debe ser universal, pero las autoridades sanitarias tienen que ceñirse a lo que establecen la Ley General de Salud y el Consejo de Salubridad General.

Si hay un amparo que favorece a un menor sin comorbilidades, nosotros creemos que aunque deba ser vacunado, ahorita hay un lineamiento que hay que respetar y ninguna autoridad judicial me puede obligar a violentar lo establecido. No tengo la menor duda que se va a modificar el lineamiento, pero ahorita yo no puedo violentar lo que está establecido por la federación, es como empujarnos a hacer algo que no es correcto en este momento”, expresó en conferencia de prensa.