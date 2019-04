Engañan a consumidores con leche ‘pirata’: productores

La prohibición de utilizar el nombre de leche en las fórmulas lácteas es insuficiente para evitar el engaño que sufren consumidores con los productos “pirata”, señaló el presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz.

Señaló que durante muchos años pidieron la regulación de fórmulas lácteas que hacían pasar como leche, además de algunos derivados, y hace apenas unos meses la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició estos procedimientos.

Sin embargo, en casos como la marca Nutrileche, aseveró que le quitan la leyenda ‘leche’, pero la caja queda igual, lo que significa que el consumidor no notará la diferencia, “con una buena campaña de mercadeo es suficiente para que no sufran ningún daño”.

El mercado está inundado de marcas que son fórmulas y derivados no lácteos, sino vegetales, de los más comunes que se consumen son al menos una docena de marcas, destacó González Muñoz.

Indicó que una de las propuestas de esta organización es que las cajas tengan un color especial para que todos los consumidores puedan identificar este tipo de productos.

“Esto sería inclusivo para todos los consumidores, hay quienes son distraídos y no se fijan en las etiquetas y otros que no saben leer, con un color que los identifique, el consumidor decide qué comprar y no con un engaño”, concluyó.