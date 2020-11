Engañan a mujeres con ‘campaña contra el cáncer’ para robarles fotos íntimas

Las fiscalías de la Ciudad de México y de Jalisco investigan un fraude cibernético en el que decenas de usuarias de Facebook han sido víctimas.

En una primera fase, las mujeres son engañadas al ofrecerles hasta 12 mil pesos por enviar a una supuesta especialista en salud fotografías de carácter médico, en las que se les pide que muestren el torso desnudo para sumarse a una campaña en apoyo a mujeres que padecen cáncer de mama.

En una segunda etapa, les piden más imágenes, pero esta vez con poses eróticas. Si acceden, además de emplear las imágenes para engañar a más usuarios, también les roban su perfil de Facebook.

Según Vanguardia, la mayoría de las afectadas fue engañada porque las contactaron desde cuentas falsas que fingían ser de personas muy cercanas a ellas.

Estoy coordinando una iniciativa de un hospital en España con el fin de ayudar a las pacientes, la idea es hacer un collage con las fotos de las 30 participantes y usarlas como apoyo psicológico, las fotos son de frente, perfil y espaldas, con las manos en la cintura, sin bra hasta las rodillas. El pago a las participantes es de 12 mil pesos, tarda de 12 a 24 horas después de enviar las fotos”, menciona uno de los mensajes que han sido enviado a mujeres de varios estados del país.

A pesar de que son decenas de mujeres afectadas, recurrir a Facebook para que proteja sus identidades y cancele las cuentas robadas no ha sido sencillo.

En algunos casos, la red social fundada por Mark Zuckerberg ha atendido solicitudes sólo por medio de órdenes judiciales, en tanto que en algunos casos ha revisado las cuentas robadas y ha determinado que no presentan irregularidades que ameriten su desactivación.

De acuerdo con las víctimas que han denunciado este fraude cibernético, la dinámica inició hace más de un mes pero al momento, ni las autoridades mexicanas, ni los administradores de la plataforma han logrado detenerlo a pesar de que se han integrado carpetas de investigación en Guadalajara y la CDMX, y de que las cuentas usurpadas han sido reportadas de manera masiva en la plataforma para que sean canceladas, lo que no ha sucedido en todos los casos.

En entrevista con SinEmbargo, una de las afectadas, a quien para proteger su identidad se le nombrará Ana, advirtió que el fraude cibernético continúa en Facebook y que hasta el momento no ha encontrado una instancia que pueda ayudarle a desactivar de manera definitiva la cuenta desde la que han compartido sus fotografías para engañar a más usuarias.

Ana mencionó a ese medio que las mujeres fueron contactadas desde la red social por medio de perfiles de familiares o amigas cercanas, quienes les hicieron la invitación, por lo que no sospecharon de que quienes estaban detrás de la cuenta no eran sus conocidas, sino delincuentes cibernéticos que tomaron el control de estas cuentas con engaños.

A la supuesta amiga doctora le digo: ‘¿en qué te puedo ayudar?’, ahí me dice que me tengo que tomar tres fotografías, una de frente con los brazos en la cintura -muy médicas, ni siquiera fotografías explícitas- otra de perfil y otras de espaldas. Accedo a tomarme esas fotografías, se las hago llegar”, señala Ana.

Las primeras denuncias surgieron hace un mes en Jalisco, donde hasta el corte de esta nota se ha reportado el mayor número de casos. Como parte de las acciones que han tomado las afectadas han conformado un grupo de apoyo en al que se han sumado 30 mujeres de Guadalajara, cinco de Colima, cuatro de la CDMX y una persona de Honduras.

Ante la falta de respuestas en México, Ana contempla ejercer acciones en los tribunales de California, Estados Unidos. Así como también han movilizado la campaña #FacebookDeténElCrimen o #FacebookStopTheCrime para exigir a Facebook que intervenga.

Ana agregó que ella fue la primera afectada en la cadena de fraudes cometidos en el último mes, pero advirtió que la misma dinámica se ha presentado en completa impunidad desde 2017 en entidades como Colima.

La desactivación de la cuenta de Ana fue el único recurso que le quedó luego de que este fue robado, aunque lograrlo le tomó más de dos semanas y de varios intentos, ya que Facebook no encontraba nada extraño a pesar de que era reportada por múltiples usuarios.

Yo hice en lo personal la denuncia de que me habían hackeado a través de Facebook y Facebook me respondió: ‘Parece que hubo un problema con esta cuenta pero ya se solucionó, que no habían encontrado problema alguno’.

“Ya no nada más eran mis amigos, sino personas desconocidas las que estaban denunciando mi perfil de Facebook, y pasaron dos semanas para que lo inhabilitaran. Es importante mencionar eso porque pasaron dos semanas a pesar de que estaban las múltiples denuncias en Facebook, no se cancelaban. A la fecha hay chicas que llevan hackeadas desde hace un mes, ya hicieron las denuncias y Facebook todavía no ha cancelado esos perfiles, siguen contactando a más personas” aseguró Ana.

En Saltillo también

Mujeres saltillenses fueron engañadas por hackers con una falsa campaña contra el cáncer, los delincuentes robaron cuentas de redes sociales para pedir fotos de desnudos a los contactos de éstas, ofreciendo 15 mil pesos por apoyar la iniciativa contra el cáncer.