“Engañaron al presidente López Obrador con un video editado”: Julio Valera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue engañado con un video editado donde se tergiversa una declaración de la candidata a gobernadora de la alianza Va por Hidalgo, manifestó Julio Manuel Valera Piedras.

La mañana del lunes, el mandatario nacional hizo alusión a la candidata de la alianza que conforman PAN, PRI y PRD al gobierno de Hidalgo y aseguró que la aspirante quiere desaparecer las pensiones para adultos mayores.

“No me extraña lo que declaró una candidata del PRI en Hidalgo, no me extraña, de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores, fue sincera”, señaló el presidente del país durante conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Cuestionado al respecto, el dirigente del tricolor en la entidad respondió que, “al presidente le mintieron, ese video es editado”, para coincidir así con la reacción compartida por Carolina Viggiano a través de sus redes sociales.

CULPA A MORENA Y ADVIERTE TRIUNFO

El presidente del PRI en Hidalgo, Julio Manuel Valera consideró que López Obrador fue víctima de una mentira, pues el video está editado y no muestra las verdaderas intenciones de colaboración que tiene la candidata.

“Me queda claro que engañaron al presidente, le mintieron, eso no es verdad. Hay un video muy claro donde la candidata (Carolina Viggiano) apoya los programas sociales y dice que se quedan. Sin embargo, le presentaron uno editado, es parte de la guerra sucia que hace Morena”, acusó Valera Piedras.

El también coordinador del PRI en el Congreso del Estado, agregó que las declaraciones emitidas por el presidente López Obrador contra Carolina Viggiano reflejan un sentido de victoria para la alianza Va por Hidalgo.

“Nos deja muy contentos porque para haber llegado a Palacio Nacional y darle salida, quiere decir que vamos muy bien, confirma nuestras encuestas, representa que ya se dieron cuenta que vamos ganando”, celebró el priista.

PREVIA ACLARACIÓN

El mensaje de la candidata de Va por Hidalgo fue tergiversado, insistió Valera Piedras, pues ella considera que el gasto de los programas sociales podría usarse de mejor manera, incluso con un incremento en la pensión de adultos mayores.

Andrés Manuel López Obrador acusó durante su conferencia que, “dice la señora, hay que quitar las pensiones y hay que destinar ese dinero a las carreteras. Pues eso era lo que hacían antes, nada más que no lo destinaban a las carreteras, se robaban el dinero y ahora cada adulto mayor tiene su apoyo”.

Mediante un video publicado en sus cuentes de redes sociales, la candidata le respondió, “al contrario, yo le entro con usted para incrementar esos programas y que nuestros adultos mayores reciban mucho más, todo lo que se merecen”.

Desde hace dos meses, Carolina Viggiano había señalado ya que las reglas del programa de adultos mayores, que contemplan en total 238 mil millones de pesos, disponen de 8 mil 568 millones de pesos para gastos de operación.

Ese último monto fue el que cuestionó la ahora candidata, pues no es auditable y no es necesario, ya que los beneficiarios reciben el apoyo por trasferencia electrónica y de ahorrarse esa cantidad en gastos de operación, “tendríamos 383 mil adultos mayores más beneficiados”, según dijo en su oportunidad.