Entran en vigor restricciones, como venta de bebidas alcohólicas

A partir de hoy, 11 municipios de la entidad aplicarán medidas restrictivas como cierre de sitios con venta de bebidas alcohólicas y reducción de aforos para establecer medidas sanitarias para la prevención y control de la propagación del COVID-19.

Estas medidas se aplicarán en Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula, Tizayuca, Tulancingo, Apan, Tepeapulco, Tepejí del Río, Actopan, Villa de Tezontepec y Mineral del Monte, según la circular que se da a conocer hoy en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).

La presente circular iniciará vigencia el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo y su duración será hasta en tanto no se emitan nuevas disposiciones al respecto" se detalla.

De acuerdo a la circular se suspenden las actividades en antros, bares, cantinas, centros nocturnos, casas de juego (casinos), boliches y billares; asimismo loa eventos sociales en salones de fiesta: bodas, bautizos, posadas, graduaciones, cenas de fin de año. Los juegos mecánicos o electrónicos infantiles y eventos de cualquier índole masivos y centros recreativos.

Se detalla que las actividades en gimnasios, previa cita y podrán operar con un máximo aforo de 20 por ciento de su capacidad y con todas las medidas de seguridad sanitarias; en centros religiosos, iglesias y templos será el mismo aforo.

Es necesario el filtro sanitario en los accesos de restaurantes, restaurantes-bar, cocinas económicas y demás que expendan alimentos para consumo en el lugar. Se debe priorizar la venta de alimentos para llevar, de lo contrario solo podrá operar con un máximo del 20 por ciento de mesas ocupadas. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas; y el horario de cierre máximo, será a las 18:00 horas.

Establecimientos para el hospedaje su ocupación máxima será de 30 por ciento de su capacidad; se debe cumplir con los lineamientos de prevención y medidas de seguridad sanitaria de Covid-19 para el servicio de hospedaje.

Las plazas comerciales, tiendas departamentales, jugueterías, tiendas de convivencia y comercio al por menor de artículos no esenciales, se debe priorizar venta a través de plataformas digitales, su aforo máximo será del 25 por ciento de su capacidad y no está permitida la entrada a menores de 5 años de edad. No habrá servicio de probadores, excepto calzado y su cierre será a las 18:00 horas.

En cuanto a mercados, tianguis y supermercados su aforo máximo será de 30 por ciento de su capacidad. Se permitirá la entrada de una sola persona por familia. Se instalarán filtros sanitarios en los accesos y no se permitirá la entrada a menores de 5 años de edad.

Además, será obligatorio el uso del cubrebocas para mayores de 5 años de edad y no habrá servicio de probadores, excepto calzado. El cierre de establecimientos a las 18:00 horas

En tanto centros y canchas deportivas y entrenamiento profesional al aire libre, solo podrán funcionar para eventos deportivos profesionales a puerta cerrada y en espacios cerrados no podrá haber ningún tipo de evento deportivo.

Salones de belleza, barberías, peluquerías y estéticas funcionarán a 50 por ciento de su capacidad y solo por cita una persona por cada trabajador. En cinemas, autocinemas, balnearios y balnearios y parques acuáticos no se permitirá su funcionamiento.

Los pueblos mágicos de Huasca, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Huichapan, Tecozautla, Villa de Tezontepec y Zempoala se suspenden las actividades turísticas los fines de semana.

La SSH informó que al corte del 20 de diciembre se tienen registrados 21 mil 216 casos confirmados y 3 mil 073 defunciones.

Se tiene ubicado a 67 municipios en color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico, siete municipios en naranja y diez sin casos activos y el escenario de contagio es de alto riesgo en el territorio hidalguense.