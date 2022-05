Entre exceso de velocidad y falta de semáforos peatones cruzan glorieta Miguel Hidalgo

Peatones de la capital hidalguense consideran inseguro cruzar cualquiera de los carriles de la glorieta Miguel Hidalgo, también conocida como 24 horas, luego de las modificaciones hechas a raíz de la construcción del puente atirantado de la Supervía Colosio; reprochan falta de semáforos, reductores de velocidad y piden mejorar la educación vial de conductores.

A pesar de contar con el paso de cebra que indica zona peatonal en cada cruce y aunque hay paradas de transporte público debajo de los puentes, los transeúntes que caminan por la zona de la glorieta ubicada al sur de Pachuca consideran riesgoso atravesar cualquier carril debido a las altas velocidades con las que circulan los automóviles.

Con cronómetro en mano, AM Hidalgo realizó un recorrido por el lugar y constató que un peatón demora entre uno y dos minutos atravesar cualquier carril del bulevar Colosio o del Felipe Ángeles; quienes tardan menos en cruzar es porque lo hacen paso veloz y se atraviesan para torear a los automovilistas que viajan a gran velocidad.

Sobre esta situación cuatro personas, todas habitantes de Pachuca, fueron entrevistadas por este medio de comunicación sobre la solución que consideran puede ser implementada para mejorar las condiciones. Todas coincidieron en que colocar reductores de velocidad o semáforos podría funcionar para que sea un paso seguro.

Mariana, joven estudiante de la capital hidalguense, quien todos los días toma transporte público para viajar hacia el oriente de la ciudad, a la altura de Plaza Q, aseguró que con los movimientos en la zona camina menos para abordar su transporte; sin embargo, considera más riesgoso cruzar el bulevar Colosio a pie que por un puente peatonal como hacía hasta hace unos meses.

“Ya camino del estadio para esta zona de la glorieta, me conviene porque antes tenía que caminar más al puente que está antes de llegar al Cenhies o hasta Soriana del Valle, pero lo que no me ayuda mucho es que como a las cuatro de la tarde está pesado el tráfico y cruzar se vuelve muy riesgoso, yo creo que con unos reductores de velocidad o poner más señaléticas se solucionaría”, comentó.