Entre lágrimas indígenas de San Salvador piden ayuda; alcaldesa sin respuesta

Delegados de 11 comunidades indígenas del municipio de San Salvador solicitaron a la alcaldesa América Juárez García, síndicos, regidores y funcionarios, así como a la diputada de Morena, Lisset Marcelino, donar una parte de su salario para la compra de despensas.

Esto con la finalidad de que los alimentos se distribuyan entre la población de las comunidades afectadas por la contingencia sanitaria del COVID-19, ya que no pueden realizar actividades económicas.

“Me ha tocado ver que llega gente a la delegación y con lágrimas en los ojos me dicen que necesitan recursos para comer. He sacado fotos y se las he enviado a la presidenta y ella solo dice que va a dar seguimiento”, dijo José Luis Hernández Morales, delegado de la comunidad de San Miguel Acambay.

SALARIOS ELEVADOS DE FUNCIONARIOS, PUEBLO SIN INGRESOS ECONÓMICOS

Durante entrevista, el delegado justificó que la petición que hacen a los servidores y funcionarios municipales de San Salvador y a la diputada local es porque perciben salarios muy elevados.

La presidenta municipal, agregó el delegado, gana 113 mil 712 pesos mensuales; el síndico, 78 mil 536 pesos; los regidores, 70 mil 844 pesos, el secretario municipal, 42 mil 800 y el secretario particular 36 mil pesos.

Ante ello, “pedimos que se desprendan un poquito de lo que ganan para que lo destinen a la gente de las 11 comunidades que hoy no tiene para comer, pues al no haber trabajo por la contingencia, las familias no tiene con qué”, dijo en entrevista.

Al inicio de la contingencia sanitaria, dijo Hernández Morales, tras gestiones con el ayuntamiento les repartieron a cada comunidad 20 despensas, las cuales son insuficientes.

“Calculamos que se requieren por lo menos unas 100 despensas por cada una de las comunidades. Sabemos qué hay recursos y en estos momentos que la gente los necesitan deberían de sacarlos”, dijo.

Los firmantes de la petición son los delegados: Jorge Sierra Peña de la comunidad de Olvera; Juan Cruz Jiménez, de Casa Grande; Refugio Hernández Hernández, de La Palma; Leobardo Hernández Pérez, de Durazno y Miguel Hernández, de Dengandhó de Juárez.

También, José Luis Hernández Morales, de la comunidad de San Miguel Acambay; Daniel Cruz, de Pacheco de Allende; Telésforo Ortiz Azpeitia, de Rodrigo; Perfecto López Trejo, de Demacu; Jorge Vargas, de Teofani, y Edgar González Camargo, de Lagunillas.