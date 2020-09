Entre lluvia y casas de campaña vacías; así pasaron la noche en campamento del FRENAAA

Alrededor de las seis de la tarde comenzó a llover en la Ciudad de México, situación que mermó los gritos y la asistencia de los manifestantes que están en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un recorrido que realizó EL UNIVERSAL esta noche en el plantón instalado desde la Paseo de la Reforma hasta el Eje Central se pudo constatar que muchas de las casas de campaña instaladas en la Avenida Juárez estaban vacías. Las que estaban ocupadas se observaban sobre ellas plásticos, luces e incluso se escuchaban radios o voces. Eran las menos.

Durante la noche la lluvia no cesó, algo que empeoró la estancia de los asistentes, algunos tomaron sus cosas y en maletas de equipaje con ruedas se retiraban de las carpas. Algunos envueltos en la Bandera Nacional con paraguas en mano se retiraban.

Los que se quedaron tenían impermeabilizantes, paraguas y se cubrían debajo de alguna terraza o de los puestos de periódicos o de lotería que hay a lo largo de la avenida.

Armando, proveniente de Guadalajara, con paraguas en mano y debajo de un puesto de periódicos buscaba mojarse lo menos posible, tuvo que salirse de su casa de campaña ya que en ella ya se había metido el agua.

Él dijo que aunque tenga que pasar esto resistirá para que vea el presidente que su lucha es real.

También lee: Falso, que la prensa no hablara de corrupción en sexenios pasados: Loret de Mola

“No importa que me moje, eso no me va a parar, ni a mí ni a los que estamos aquí, resistiremos hasta que el presidente renuncié. Esto es real. Me salí de mi casa de campaña porque se mojó por dentro, pero mojado y todo no me iré. Buscaré otra casa hoy o mañana o hasta que me vaya”, subrayó el manifestante.