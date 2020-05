Entre ovaciones, dan de alta a profesor que superó el Covid-19

Michoacán.- Luego de convalecer por varios días en un hospital de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un profesor contagiado de coronavirus fue dado de alta entre ovaciones.

En un video compartido por el magisterio de la Costa michoacana, se captó el momento en el que el docente abandona el centro de salud.

En los pasillos del hospital, Guillermo se persigna y da gracias al personal del hospital.

Su caminar a paso lento, es interrumpido por los eufóricos aplausos. Se detiene y suelta:

“No sé por qué dice la gente que no existe esto (Covid-19) y que ustedes no nos atienden, si son unas personas maravillosas“.

En un video compartido por el magisterio de la Costa michoacana, se captó el momento en el que el docente abandona el centro de salud



Video: Especial pic.twitter.com/bTtpqBDo10 — El Universal Estados (@Univ_Estados) May 8, 2020

“Les agradezco toda la ética que tienen hacia nosotros, la bondad, los ánimos que nos dieron y no sé... hay muchas palabras que decir, pero el gusto y la alegría que siento me hace que se me quieran salir las de San Pedro (lágrimas)”, expresó.