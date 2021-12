Entrega gobierno de Hidalgo 250 concesiones de taxis

Ante la posible entrada a Hidalgo de plataformas transnacionales que han dejado sin trabajo a taxistas en otras entidades con base en competencia desleal, la aplicación Taxi Contigo les hará frente, aseguró el gobernador Omar Fayad Meneses durante la entrega de concesiones a trabajadores del volante.

Este martes se realizó la entrega de 250 concesiones a taxistas en la Plaza Juárez de la capital hidalguense, acto que fue catalogado como justo, ante los años de servicio de algunos trabajadores del volante, aseguró el mandatario estatal.

Durante el evento, el gobernador habló sobre las plataformas digitales que ofrecen servicio de traslados, las cuales, consideró, han despojado de oportunidades laborales al gremio transportista en otras entidades del país con base en competencia desleal.

He dado la batalla que ningún gobernador del país ha dado por sus transportistas, aquí las plataformas transnacionales no han podido entrar, he impedido que lleguen para destruir al transporte local”, declaró el mandatario estatal.