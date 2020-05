Entregó UIF información confidencial sobre caso UAEH a Poder Judicial federal

El pasado 22 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó al Segundo Tribunal Colegiado del 29 Circuito un sobre cerrado “con información confidencial y reservada”; además, solicitó modificar la suspensión concedida a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), con la que el pasado jueves logró el desbloqueo de cuentas bancarias con 156 millones de dólares.

“Como lo solicita la autoridad responsable se abre incidente de modificación de la interlocutoria que concedió la suspensión definitiva, para lo cual se señalan las once horas del veintinueve de mayo de dos mil veinte a efecto de que tenga verificativo la audiencia incidental”, señala el auto publicado hoy, contenido en el expediente 231/2019.

En entrevista para un diario nacional, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, consideró que la universidad no ha aclarado el origen de 151 millones de dólares trasferidos de Suiza a sus cuentas bancarias en México durante 2019.

Además, sostuvo que cuentan con expedientes que acreditan que la agencia estadounidense Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) investiga a la institución educativa por presuntos vínculos con delincuencia organizada.

Nieto Castillo afirmó que el documento internacional que refiere la intervención de la DEA se encuentra en el expediente principal del amparo, no en el incidental, como “un acuerdo de confidencialidad” para que no se revele en audiencias públicas el nombre de los agentes involucrados. Para el fallo a favor de la UAEH, el tribunal no requirió dicho escrito.

El abogado insistió en que la UIF cuenta con elementos suficientes de que existen movimientos inusuales por parte de la UAEH que pueden incurrir en lavado de dinero.

Mediante un comunicado, el pasado jueves la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) informó sobre el descongelamiento de seis cuentas que ordenaron los jueces de manera inmediata y que la institución podrá disponer total e íntegramente de los fondos depositados en ellas, las cuales se encuentran en la institución financiera HSBC.