Era su primer día de trabajo y la violaron en ferretería de Mineral de la Reforma

Colectivos feministas protestaron este viernes contra el negocio de materiales para la construcción Triunfo Divino, en La Calera, Mineral de la Reforma, al acusar que una trabajadora fue abusada sexualmente dentro de este establecimiento, a finales de marzo.

Por tales hechos, ya se inició una denuncia pero hasta el momento no hay ningún avance, acusaron y demandaron detener a los responsables.

Mujeres enarbolaban consignas como “Hidalgo corrupto, Pachuca apoya a violador” y “Nunca más silencio”. Además, en las inmediaciones pegaron las consignas de “Cuidado, aquí hay abusadores”.

Ella no se había ido de fiesta, ella no vestía provocativo, ella solo iba a su primer día de trabajo. A pesar de haber presentado la denuncia correspondiente, las autoridades no han hecho caso de esta situación. Exigimos que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables y el delito no quede impune”, señalaron las manifestantes.