Era un muchacho tranquilo: madre de Fernando, joven asesinado en Real del Monte

Fernando era un muchacho tranquilo, casi no salía de fiesta, amaba las artes, en especial la música, tocaba más de cuatro instrumentos musicales. El 7 de febrero lo encontraron asesinado en el cuarto que rentaba en Real del Monte. Actualmente su madre persiste en la exigencia de justicia para su hijo.

Fernando Daniel Solís, originario de Tlaxcoapan, municipio ubicado a poco más de hora y media de Real del Monte, decidió estudiar música con todo el apoyo de su madre, Martha Solís.

Ella llegó la noche del domingo 7 de febrero al cuarto que rentaba su hijo cerca de la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) para hacerle una visita ocasional, pero lo encontró en la cama, golpeado y a punto de morir.

"Cuando llegué y lo vi así me volví loca, nadie me ayudó, los caseros se escondieron, tuvimos que correr hasta la presidencia municipal para que nos mandaran una ambulancia, pero ya era tarde, una hora después de que llegué mi hijo falleció", declaró la madre de Fernando en entrevista con AM Hidalgo.