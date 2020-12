Para evitar el contagio del coronavirus, las multas contra las fiestas en departamentos y unidades habitacionales se van a reactivar, dijo la titular de la Procuraduría Social de la Ciudad de México (Prosoc), Patricia Ruiz Anchondo, quien aclaró que se va a priorizar el diálogo antes de que llegar a una sanción, que en una primera ocasión es de 8 mil 688 pesos pero si hay reincidencia será de 17 mil 376 pesos.

“Las sanción existe en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles desde hace 20 años, solamente que estábamos en suspensión de términos durante la pandemia y no se habían podido aplicar porque no estaba activo el procedimiento; pero lo reactivamos el pasado 4 de diciembre porque nos dieron la posibilidad de actuar cuando haya desacato a la autoridad”, indicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

De acuerdo con la Ley de Propiedad, en su artículo 87 numeral I, a las personas que realicen fiestas sin autorización o que vayan contra la seguridad de los vecinos se les aplicarán multas que van de 10 a 100 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México.



Ruiz Anchondo aseguró que no pondrán énfasis en las sanciones y sí en la disuasión entre los vecinos para que no realicen fiestas para evitar los contagios de Covid-19.

Reconoció que el 60% de las llamas que reciben es para quejarse de vecinos que realizan fiestas, tienen muy alto el sonido de la música, además que hacen constantes reuniones familiares.

“Es un hecho que nosotros podemos sancionar como marca la ley, pero el énfasis es el llamado a la población de que sean conscientes (a no realizar fiestas). Ni la jefa de Gobierno, (Claudia Sheinbaum) ni el Presidente de México (Ándres Manuel López Obrador) quieren sancionar, no es la política del actual gobierno. Solamente se haría en situaciones extremas, está en la Ley (de Condominios) y también está la Ley de Justicia Cívica que prohíbe que se realicen eventos en la vía pública y se puede aplicar”, señaló.

Foto: Juan Boites / EL UNIVERSAL

¿Cómo multarán a los fiesteros?

La aplicación de sanciones se llevará a cabo cuando un ciudadano realice una denuncia al número de emergencia del C-5.



Posteriormente, se otorgará un folio que hará llegar a una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual dialogará con quienes solicitaron la disolución de la fiesta o reunión.



Ruiz Anchondo dijo que si los vecinos no hacen caso o no permiten el acceso a los elementos de la SSC, se hará un reporte en Prosoc quienes harán la falta administrativa que podría llegar a los 17 mil 376 pesos.



La titular de la Procuraduría Social de la Ciudad de México dijo que hasta este jueves 10 de diciembre no han multado a ninguna persona y que en breve presentarán en conferencia de prensa el protocolo para fiestas en condominios, en el que se especificará paso por paso en qué caso si o no se va a multar.

“La recomendación es que se eviten los conflictos y que no hagan fiestas, estamos en pandemia, que no se reúnan las personas, pero que solo se reúnan las familias pequeñas de la misma casa en los condóminos, no pueden ingresar gente nueva que no sean de esos condominios”, indicó.