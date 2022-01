Erick cumplirá ocho años y apenas aprende a leer, falta de clases lo atrasaron

Con letreros que encuentra en casas o comercios Erick Gabriel se apoya para aprender a leer y lo hace cuando va por la calle y acompaña a su mamá a trabajar, ya que debido a la pandemia por COVID-19 y el reciente paro laboral docente, tuvo una pausa en su aprendizaje. Expertos señalan que la falta de asistencia a la escuela genera en los menores de edad estrés, ansiedad, frustración y aburrimiento, por lo que necesitan retomar su desarrollo social.

Las y los alumnos de educación básica de Hidalgo cumplieron un mes sin clases debido al paro laboral de docentes por falta de pago en prestaciones a jubilados y homologados, sin embargo, este lunes 31 de enero retomarán el ciclo escolar bajo protesta y con la advertencia de movilizaciones del magisterio para exigir el pago correspondiente.

Erick Gabriel F. A. de siete años, cursa el segundo grado de primaria en Pachuca y es uno de los más de 633 mil estudiantes de nivel básico en la entidad, que además del reciente paro de clases han visto afectado su aprendizaje por la pandemia, ya que las clases a distancia no son iguales para todos los grupos y planteles.

A menos de un mes de cumplir ocho años, Erick lleva casi dos años sin pisar la escuela, y a decir de su mamá María Ángeles, eso lo ha atrasado mucho ya que no es lo mismo un maestro que está capacitado para enseñarle y orientarlo, que su familia.

En entrevista, María Ángeles recordó que del primer año de primaria su hijo solo cursó la mitad, ya que por la pandemia se suspendieron las clases y después se retomaron en la modalidad a distancia, pero debido a que no contaba con un celular moderno y no tener recursos para comprar uno, el niño no pudo seguir su educación y dejó de mantener contacto con su grupo y maestra.

Para el ciclo escolar 2021-2022, creyendo que volvería a cursar primero, le respetaron el lugar a su hijo y pudo inscribirlo en segundo grado. Ya con un teléfono donde podía recibir mensajes de Whatsapp y videollamadas, de agosto a diciembre pudo tratar de estar al corriente en sus clases, repasar las letras, sumas y restas.

Con las vacaciones decembrinas Erick Gabriel tuvo una pausa y en enero que regresarían a clases no lo pudo hacer debido al paro de labores, por lo que tuvo que acompañar a su mamá al trabajo en la calle para recolectar PET o hacer limpieza en casas ajenas; tiempo que ha aprovechado para identificar las palabras que encuentra en casas o comercios y aprender a leer.

“Ya se sabe el abecedario. Cuando le pongo a que forme palabras, empieza a ver qué dice en algún letrero, junta las sílabas, tiene poco que aprendió, pero fuera de la escuela”, ya que dijo, la maestra les envió hojas para practicar la lectura en formato PDF, pero en su celular no puede abrir esa aplicación y tampoco cuenta con recursos para imprimir tantas hojas.

Espera que pronto puedan volver a clases presenciales para que su hijo continúe con su formación, aprendizaje y convivencia con otros niños, porque además se aísla mucho y le cuesta desenvolverse.

ESTRÉS Y ANSIEDAD EN MENORES DE EDAD

La psicóloga y educadora Flor Vera compartió a AM Hidalgo que en la escuela se desarrollan habilidades sociales y al no asistir, les genera estrés y ansiedad a niñas y niños, además de frustración debido a que están aislados en casa y no conviven con sus compañeros, lo que desencadena que no quieran hacer nada, además, es común el aburrimiento.

También, dijo, se la pasan mucho tiempo en las redes sociales, lo cual no contribuye a su aprendizaje, y hay casos de menores de edad que están demasiado estresados que llega el punto en que les rezongan o contestan con gritos a papá o mamá como una manera de desestresarse.

Sobre el reciente paro de labores de maestros, comentó que exigir su pago es parte de sus derechos, pero a casi dos años de la pandemia, deben buscar opciones para no descuidar más a las y los niños en su aprendizaje, ya que de por sí las clases en línea les cuestan trabajo.

Confió en la consciencia del magisterio sobre cuánto tiempo no han ido a clases presenciales, y todo lo que conllevan las habilidades para niñas y niños, la interacción con sus compañeros, las destrezas que realizan en la escuela, su ámbito en el desarrollo social, ya que un mes más sin clases les afecta y va a generar un retroceso en ellos.

La especialista, quien además de impartir clases en un preescolar, labora en el consultorio Acuarela Salud Emocional con sedes en Pachuca y Epazoyucan, mencionó que lo que más han detectado en las consultas a niñas, niños y adolescentes es estrés, altos niveles de ansiedad, alteraciones en el sueño que llegan a tener pesadillas y cierto miedo a los gritos de sus papás o mamás.

Indicó que en los casi dos años de pandemia por COVID-19 sí han visto incremento en las consultas, no obstante, a pesar de que es necesario atender la parte de salud mental y emocional en niñas, niños y sus familias, a veces no lo hacen por la cuestión económica, porque no tienen para solventar el gasto.

Recomendó a madres y familia a que brinden los espacios a sus hijos para relajarse y estar en convivencia, ya que la educación es básica y es importante el aprendizaje, pero también deben buscar la manera de relajarse, convivir, compartir, hablar y acercarse con alguna persona que los pueda orientar y apoyar, a fin de que no desquiten su frustración con niñas y niños.

