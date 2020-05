Errores de funcionarios federales dejan sin pensión a adulto mayor en Pachuca

Una serie de errores por parte de Servidores de la Nación del gobierno federal en Hidalgo, originaron que José Pascual Emilio Moreno Jarillo, de 72 años de edad, vecino de Pachuca con problemas auditivos y de hipertensión, se haya quedado sin la Pensión para Adultos Mayores.

Así lo denunció Guillermina Moreno González, hija del afectado, quien pidió que por dichos errores y lo que calificó como actitudes déspotas de funcionarios, como Abraham Mendoza Zenteno, delegado de la Secretaría de Bienestar en Hidalgo, sean destituidos de sus cargos.

Al solicitarle una postura al respecto, Mendoza Zenteno pidió buscar al titular del programa de Pensiones para Adultos Mayores en Hidalgo, Omar Martínez Escamilla.

DENUNCIA

A través de una denuncia ciudadana, Guillermina Moreno contó a AM Hidalgo que desde hace un año han batallado con la burocracia federal, pues desde 2019 su padre dejó de recibir recursos del programa Pensión para Adultos Mayores, pérdida que a la fecha suma 15 mil 600 pesos.

Bimestralmente, los adultos mayores de 72 años con alguna discapacidad, reciben 2 mil 600 pesos. Debido a la discapacidad de José Pascual, su hija es quien lo apoya con los trámites.

INICIO DE LAS IRREGULARIDADES

Todo inició durante la transición del programa Prospera al de Pensiones para Adultos Mayores de la actual administración federal, cuando una Servidora de la Nación acudió al domicilio de José Pascual, en el fraccionamiento Paseo de Camelinas, en Pachuca.

Mi papá estaba en el anterior programa Prospera, entonces recibió de los Servidores de la Nación una tarjeta de banco para que cobrara la nueva pensión, correspondiente al bimestre diciembre de 2018 - enero 2019”.

La Servidora de la Nación les dijo que “posiblemente no iba a llegar dinero correspondiente a dicho bimestre, pero se le abonaría al siguiente (febrero-marzo 2019); es decir, recibiría el doble. Sin embargo, ese recurso nunca llegó”, mencionó Guillermina Moreno.

Al hablar con Diego Tech, otro Servidor de la Nación involucrado, “se concretó a invitarnos a una reunión en la colonia Rubirosa, donde había políticos, y nos dijeron lo mismo de siempre, que apoyáramos al partido del presidente. Nos pidió nuevamente los documentos de mi papá y que nos llamaría, cosa que jamás hizo”.

SUPUESTA DUPLICIDAD DEL REGISTRO

Al no obtener respuesta, narró la hija del afectado, contactaron a otra Servidora de la Nación, de nombre Norma Muñoz. Le dijo que fuera con Zully ‘N’, quien estaba en el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas.

Al principio fue amable, pero después no. Nos dijo que según en el sistema había una persona con el mismo nombre que mi papá, que estaba cobrando su pensión, es decir una duplicidad, lo que se me hizo ilógico, pues en la tarjeta no se tenía registro de movimiento de dinero”.

Al cuestionar a la funcionaria sobre lo que comentó, “me habló muy fuerte y me pidió que me retirara, pues yo no era la beneficiaria. A fin de no exponer a mi papá, pues como es hipertenso y hace años le dio un preinfarto, mejor nos fuimos”.

OTRO ARGUMENTO: DIERON DE BAJA EL APOYO POR FALTA DE ACTIVIDAD

En octubre de 2019, acudieron a las oficinas de la Secretaría del Bienestar, ubicada en la calle José María Iglesias, en Pachuca. Ahí el funcionario Miguel Ángeles Bardales Lozano les hizo llenar un formato para reactivar la tarjeta de José Pascual, y que en breve llegaría “un giro nacional” con el cual saldarían lo que no le han pagado.

Cuando ocurriera esto, agregó “él dijo que me llamaría, cosa que nunca pasó. Fue entonces que regresamos a las oficinas de la delegación; ahora nos dijeron que sí le había llegado el dinero a mi papá, pero como no lo había ido a cobrar a la delegación, lo dieron de baja del sistema”.

Molesta, Guillermina Moreno acudió con Sandra Mendoza Rodríguez, directora de Programas Sociales, a quien le mostraron evidencia de que estuvieron al pendiente de los pagos.

Ella se comprometió a resolver el problema, dijo que ‘haría unas llamadas y enviaría algunos correos’; estaba de acuerdo con nuestra molestia. A la semana le llamé a la licenciada Sandra para ver qué respuesta tenía y ella me dijo: ‘qué cree que no lo he checado, deme un par de horas’; argumentó que tenía mucho trabajo”.

LOS MANDARON CON EL COORDINADOR DEL PROGRAMA

Al no obtener una respuesta, los enviaron con el coordinador estatal del programa de Pensiones para Adultos Mayores en Hidalgo, Omar Martínez Escamilla.

Le dijo a mi papá que estaba fuera del sistema y que no había nada que él pudiera hacer, también reconoció los ‘errores humanos’ de los Servidores de la Nación que no informaron ni hicieron el seguimiento adecuadamente al caso”, dijo.

Indignada, Guillermina Moreno le dijo a Omar Martínez: “¿cómo es posible que una persona de 72 años con discapacidad es el que va a absorber los errores de funcionarios?”

SOLICITARON CITA CON DELEGADO

Tras percibir la ineficiencia de los funcionarios para resolver el problema, solicitaron una cita con Abraham Mendoza Zenteno, delegado de la Secretaría de Bienestar en Hidalgo.

Sin embargo, al principio, su secretaria les dijo: “No se puede agendar una cita”, y argumentó que Mendoza Zenteno siempre está en giras de trabajo y casi no acude a la delegación. Sin embargo, Guillermina Moreno apeló al derecho como ciudadano de hablar con el servidor público federal.

Me agendaron la cita en noviembre de 2019, al mediodía. Sin embargo, nos tuvieron esperando tres horas. Al ver la falta de respeto, toqué la puerta de la oficina del señor Zenteno. No me abrieron, pero logré entrar por la oficina de Sandra Mendoza”, narró.

Al entrar, encontró al Abraham Mendoza y Sandra Mendoza riendo, sin hacer nada. “Esto es una burla, como es posible que si él estaba en su oficina sin hacer nada, por qué no nos atendía. Él nos dijo que estaba revisando el caso”.

El señor Zenteno dijo que personalmente iba a dar seguimiento al caso y le iba a sacar ‘las pensiones caídas’ a mi papá, incluso nos dio su número personal de teléfono. Todo fue muy bien”, dijo.

RECIBIERON PRIMER DEPÓSITO, NO LO ADEUDADO

El pasado 1 de mayo, comentó Guillermina Moreno, cayó el primer depósito de 2 mil 600 pesos correspondientes a la pensión abril-mayo de 2020, a la cuenta de José Pascual. Aunque por orden del presidente de México, se iba a entregar un pago extra por la pandemia de COVID-19. Del monto atrasado, no se tuvo noticia.

Hace dos días, dijo Guillermina, una mujer supuestamente de la delegación la contactó por teléfono a fin de corroborar datos de su padre. “Le pregunté en qué mes se le dio de alta a mi papá, porque no han dado el apoyo, ya son más de 15 mil pesos que le deben”.

La mujer, de quien desconoce su nombre, se puso nerviosa y para evadir la respuesta dijo que ella no trabajaba directamente en la delegación y después colgó”. Guillermina dijo tener incertidumbre y desconoce por qué una persona que aseguró no trabajar en la delegación, tiene los datos personales de su papá.

PIDE DESTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS

Por todo “el calvario que hemos vivido”, pidió a las autoridades del Gobierno federal la destitución de los funcionarios de la delegación de la Secretaría de Bienestar en Hidalgo.