Errores del Gobierno federal favorecen al PRI rumbo a elecciones de 2020: CNOP

El representante regional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la Sierra y Huasteca, Ponciano Hernández Olvera, dijo que los desaciertos y errores del Gobierno federal favorecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, dijo, “habrá de resurgir en el proceso electoral de 2020”.

Esto lo declaró tras la renuncia de funcionarios y secretarios del Gobierno federal que representa Andrés Manuel López Obrador.

El dirigente dijo respetar el trabajo de las instituciones de los diferentes órdenes de gobierno. Sin embargo, precisó que las expectativas ciudadanas en la instancia federal han venido a la baja por lo que consideró malas decisiones, “hay cosas que no están bien porque se dice algo, pero en los hechos se hacen otras cosas”, detalló.

En este sentido, Hernández Olvera refirió que el organismo que representa en la Sierra y Huasteca aprendió de los errores, pues asegura que cuesta mucho prometer y no poder cumplirle a la ciudadanía, “nosotros no hacemos eso porque estamos trabajando basados en la realidad para no quedarle mal a la gente”, precisó.

Dijo, además, que trabajarán bajo el esquema de la realidad que enfrentan los agremiados de la CNOP en estas regiones de Hidalgo, y reiteró que aprovecharán los errores del Gobierno federal para fortalecer las filas del Revolucionario Institucional con miras a la jornada de 2020 para la renovación de las 84 alcaldías.