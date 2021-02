Es PRI la mejor opción para gobernar, asegura Erika Rodríguez

La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que encabezan Erika Rodríguez Hernández y Julio Valera Piedras, realizó su segundo informe de actividades y ofreció un mensaje en el marco de los 92 años de la fundación del tricolor.

Rodríguez Hernández enfatizó que “el PRI sigue siendo la mejor opción de gobierno para Hidalgo, prueba de ello es el triunfo contundente en 32 municipios y con ese mismo ánimo vamos por Acaxochitlán, Ixmiquilpan, las diputaciones locales y federales, las vamos a ganar”.

Tenemos un partido con una estructura leal, disciplinada, trabajadora, con sentido de pertenencia, identificada en los principios y valores de nuestros documentos básicos, para mantenerlo competitivo, en torno a nuestro único e indiscutible líder: Omar Fayad”.

El evento digital que congregó a más de 7 mil personas conectadas a través de diferentes plataformas digitales. Erika Rodríguez destacó que hace dos años asumió, junto con Julio Valera, el compromiso de trabajar por el partido, para buscar consolidar la unidad y el rumbo desde la recomposición de las bases.

Abundó que luego del revés electoral de 2018, se hizo patente la frase que “la victoria tiene muchos padres, pero la derrota es huerfana”, por lo que la dirigencia dio inicio a la reconstrucción de un PRI lastimado, con una de las peores crisis de organización y una militancia desencantada por quienes a lo largo del tiempo buscaron satisfacer apetitos personales por encima del interés de partido.

“Los agoreros de la destrucción no visualizaron que el PRI de Hidalgo no solo son sus dirigentes, no son quienes buscan las candidaturas, no son quienes se obsesionan con el cargo público, el PRI son sus bases, las fuerzas vivas del partido”.