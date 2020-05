Es mi quinto o sexto día de aislamiento, voy por menos: narra joven sospechosa de COVID-19

Rocío Valencia fue diagnosticada como posible positivo de coronavirus. Desde el 18 de mayo permanece aislada en su casa ubicada en la comunidad San José, Atotonilco el Grande, sitio donde estará 30 días en aislamiento.

La joven es menor de 30 años de edad y no presenta comorbilidades. A través de una publicación en su perfil de Facebook, donde aparece como Rocío VB, pide a la población que si presenta síntomas no juegue con su salud y la de otros, y que no salga más que para lo indispensable.

“¿Y qué haces encerrada en medio de una dificultad para respirar? Tomar el teléfono y llamarle a tu médico o algún familiar y empezar a respirar poco a poco y profundamente. Caminar y tomar aire por la ventana, es muy importante un cuarto con ventanas. Escuchar lo que tu médico te dice, y si no te controlas, él te dice: ‘voy activar el 911 y si no te controlas, que te lleven al hospital”, narra la joven en su cuenta de red social.

La publicación la compartió este fin de semana. “Hoy es mi quinto o sexto día de aislamiento de 30, ya voy por menos, pero ya pasé lo peor (de la) semana, gracias a Dios”, detalla.

Narra que el 8 de mayo, familiares que viven en Estados Unidos visitaron a su abuela en Atotonilco el Grande, cuatro días después sus tíos regresaron a esa nación y uno de ellos le reportó que tenía fiebre y cuerpo cortado, poco después les confirmó que era portador de coronavirus.

“Por un momento pensé: ¿será buen idea que vengan por la enfermedad de COVID-19?, pues eran los días pico de contagio”. Agregó que durante la estancia de sus tíos tomaron las medidas necesarias de higiene.

La joven agrega que el 18 de mayo inició con síntomas como ojos llorosos, dolor de garganta y fiebre. Ese día por la tarde se comunicó al 911, el especialista de la salud que la atendió le explicó que era un probable caso de SARS CoV-2, por lo que le indicó que fuera al centro de salud de Atotonilco el Grande, al módulo que atiende esos casos.

A las 8:00 horas la mujer acudió en compañía de un familiar a dicha clínica y le realizaron el chequeo. Concluyeron que es un caso sospechoso de COVID-19, pero según el protocolo no cumplía con todos los síntomas para un positivo, por lo que permanecería aislada por 30 días.

“Me atendió un hombre vestido todo de azul, con goggles, mascarilla, cubrebocas, doble guante, zapato, no sé cómo llamarle, literal, protegido hasta la risa. Me checa el cuerpo empezando por ojos, garganta, pecho y pulmones, hace la pregunta mágica si había estado en contacto con alguna persona enferma, a lo cual asiento con la cabeza diciéndole que era caso positivo y se encontraba en una ciudad de Estados Unidos”, menciona en su publicación.

“Me explicó que me mantendría aislada por 30 días para evitar cualquier contagio más, yo con mucho pánico asentí. Mientras, él me decía que todo iba estar bien, que no me iba a dejar sola, que estaría a diario monitoreada por él. Quién diría que Dios me mandaría ese ángel convertido en doctor”, agrega en su escrito.

La atotonilquense describe que desde ese día está encerrada en cuatro paredes y sobrelleva los síntomas, temperaturas de 38 grados y crisis de ansiedad, que derivan en que le falte el aire.