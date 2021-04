Es momento de salvar lo que juntos hemos construido: Julio Valera

En compañía de los dirigentes de los partidos que componen las coaliciones Va por México y Va por Hidalgo, Valera Piedras exhortó a todas las expresiones a cerrar filas para fortalecer la campaña de Benita Manilla Martínez, candidata a diputada federal por el Distrito IV, y de Rodrigo Fragoso Marroquín aspirante a una curul en el Congreso local por el Distrito XI Tulancingo.

El líder del priismo subrayó que Va por Hidalgo y Va por México son coaliciones unidas, organizadas y sin improvisación, puesto que tienen mucha claridad de hacía donde van, “estamos trabajando con una política de acuerdos, estamos construyendo confianza, somos una coalición confiable, ganadora, hemos venido trabajando de manera muy coordinada”.

En ese sentido, dio a conocer que tienen claridad de que el país vive un momento complicado, puesto que, lo que a lo largo de los años se logró, se ve seriamente amenazado, “hoy tenemos claro que no es momento de colores, no es momento de partidos, es tiempo de la gente y de salvar lo que juntos hemos construido”.

Dijo que están apostando por un equilibrio de poderes importante, el cual se necesita para una nación que quiere progresar, “un país democrático requiere de todos sus partidos, de todas sus fuerzas, pero sobre todo, requiere de un equilibrio que pueda atajar cualquier intento de avasallamiento y que pueda dar lo que construye una auténtica democracia, el equilibrio de poderes”.

Refirió también que han decidido defender a las instituciones del país, así como a los organismos descentralizados o autónomos, que son los árbitros de un país en democracia, de un país en progreso. “Somos un país que se ha fortalecido a lo largo de las décadas mediante el debate y el diálogo”.

De igual manera, Julio Valera declaró que otro de los aspectos por los que PRI, PAN, PRD y PESH se pusieron de acuerdo, fue porque el Estado de Derecho está siendo obstaculizado por iniciativas y reformas a la ley que buscan no respetarlo.

Si no hay un Estado de Derecho, se ahuyentan las inversiones, se ahuyenta la posibilidad de gente que quiere invertir en nuestro estado, en nuestro país, y cuando no hay inversión, cuando no hay crecimiento, es un hecho que la pobreza vence”.