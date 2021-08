Esmeralda y Víctor, orgullosos bomberos de Pachuca con vocación de ayudar

Por 148 años, desde la creación del primer Cuerpo de Bomberos en el estado de Veracruz en 1873, a nivel nacional se celebra el 22 de agosto como el Día del Bombero, trabajo que para muchos es heroico y para otros es rutina, como Esmeralda López Hernández y Víctor, quienes pertenecen a la agrupación de la ciudad de Pachuca.

Esmeralda y Víctor forman parte de los 65 elementos con los que cuenta el Cuerpo de Bomberos de Pachuca, que se encuentran distribuidos en dos estaciones con turnos para cubrir las 24 horas a fin de atender los siniestros de la que consideran una ciudad tranquila.

En el marco de este 22 de agosto, Día Nacional del Bombero, AM Hidalgo acudió a la estación de bomberos de Pachuca para entrevistar a los dos combatientes del fuego, quienes relataron su día a día y lo difícil que es cargar con la responsabilidad de salvar vidas y la satisfacción que les genera controlar un siniestro.

Tenacidad e inteligencia caracterizan a Esmeralda Hernández López, a decir de sus propios compañeros. Proyecta un gran futuro ya que apenas cuenta con tres años dentro del Cuerpo de Bomberos, tiempo en el que ha demostrado ser apta para el trabajo.

Se desempeña como bombera a órdenes de los comandantes, en estos tres años considera la actividad como satisfactoria y de mucho aprendizaje.

Esmeralda empieza el día laboral a las 6:30 horas. Toma un baño, se despide de su familia y aborda el transporte público hasta la estación ubicada en avenida Madero, al llegar se pone su uniforme para que en punto de las 8:30 horas esté presente en el pase de lista.

Posteriormente, en platica con sus comandantes, cada elemento recibe su comisión, así denominan a las actividades que tienen que realizar en su turno de 24 horas. De presentarse un incidente inmediatamente se equipan, reciben órdenes y salen para atenderlo.

De acuerdo con Esmeralda en su familia están muy contentos con el trabajo que realiza. Cada día le preguntan cómo le fue, cuántos siniestros atendió, lo que fortalece su vínculo.

Para ella la comunicación es lo que mejor define el trabajo dentro del Cuerpo de Bomberos de Pachuca. El área de trabajo se vuelve la ideal cuando cuentan con una buena relación, lo que ha contribuido para que Esmeralda se desarrolle de manera óptima en su joven carrera.

“De los servicios que más me marcan son los incendios forestales o provocados, el hecho de saber que una persona es capaz de causar el fuego conociendo sus efectos me llena de coraje. Solo les pido que tengan conciencia de dónde dejan sus cosas, dónde tiran la basura, ese fuego puede terminar con el futuro de la fauna o incluso costar una vida humana”, comenta.

López Hernández espera formar parte del cuerpo de bomberos por muchos años más y hacer una carrera larga al servicio de la sociedad, pues considera que aún le queda mucho por aprender y ayuda por brindar.

Nacido en Pachuca, residente de Mineral de la Reforma y con 16 años como parte del Cuerpo de Bomberos de Hidalgo en Pachuca, Víctor Manuel Alfaro asegura que su entrada a los bomberos fue por la necesidad de un trabajo, sin esperar que inmediatamente adoptaría la vocación de ayudar y servir a la sociedad.

Si alguna vez te encuentras el camión de bomberos por las calles de Pachuca, muy probablemente Víctor es quien lo conduce, ya que es el encargado de esa comisión en su día a día, tarea que con el tiempo se ha vuelto rutinaria debido al aprendizaje adquirido en su largo camino.

Los años que lleva Víctor en la corporación no han sido fáciles. Están rodeados de satisfacciones como sus especialidades en buceo y rapel, pero también ha sufrido tristezas, como el hecho de ver como el fuego consume casas, personas que han perdido la vida en accidentes y diversos sucesos que son parte de su trabajo.

Para el bombero Alfaro, en una palabra, el trabajo que ha realizado en estos 16 años es “agradecido”, ya que la satisfacción que genera en él y en su familia no la cambiaría por nada. Ver a sus dos hijos crecer, compartir la vida con su esposa, son de las cosas que más le gustan, compaginadas con su servicio a la sociedad.

Sobre si considera que sus hijos seguirán por el camino profesional que le ha llenado de satisfacciones, entre risas Víctor mencionó:

“Mira, ser bombero es complicado, en lo personal mi familia está contenta con mi trabajo, pero no veo a mis hijos siguiendo mis pasos. Respeto mucho sus decisiones y a pesar de que les gusta mucho la actividad que realizo, cada quien tiene su camino y como padre no me queda más que respetarlo”.